Orsi dijo que no "rehúye" a ser candidato a presidente y aclaró que, en ese caso, renunciaría a la intendencia en 2024

"Sea donde sea que te toque ir, siempre tenés que renunciar antes", dijo el jefe comunal.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, reiteró este jueves que no descarta ser precandidato a presidente por el Frente Amplio en las elecciones de 2024.

"No digo que no. No rehúyo a la posibilidad de avanzar y estar. Pero es bueno que todas las figuras del Frente Amplio salgan a la cancha mostrando la pluralidad y mostrando nuevas opciones. Veremos, veremos. Primero hay que hacer las cosas bien en Canelones", dijo el jefe comunal al ser consultado en rueda de prensa.

Interrogado sobre las encuestas que lo muestran como uno de los contendientes con más apoyo de la coalición de izquierda junto a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, Orsi matizó la importancia de las mediciones: "Son fotos" del momento.

"Sí hay una cosa cierta: si no hago las cosas bien en Canelones no puedo siquiera imaginarme otro tipo de escenario", insistió.

Consultado sobre cuándo dejaría el mando en la comuna canaria en caso de ser precandidato, Orsi descartó que sea a lo largo del 2023, un año que definió como "de mucho trabajo".

“Creo que en 2024. Sea donde sea que te toque ir, siempre tenés que renunciar antes. Antes decía, si vas a (ser candidato a) diputado por un departamento, tenés que renunciar por febrero. Cuando empiece el año 2024, si decido seguir en esto de la actividad política -que es muy probable- en algún momento hay que dejar”, indicó.

El dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo que recordaba casos de intendentes que se presentaron en las elecciones internas aún en sus cargos departamentales, pero consideró que "no está bueno", porque "no te da el tiempo" y porque "te distraes".