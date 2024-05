Orsi dijo que Uruguay "se cae a pedazos" y Raffo lo cruzó: "Eligió mentir en este tramo de campaña, es algo que el FA ha hecho en otras oportunidades"

"A veces los candidatos pueden perder la templanza y creo que la ha perdido", dijo la nacionalista.

La precandidata del Partido Nacional Laura Raffo criticó este martes a su par del Frente Amplio Yamandú Orsi por decir que el país "se cae a pedazos" durante un acto en Río Negro.

Según el exintendente canario -en declaraciones consignadas por El País- Uruguay con el actual gobierno de Luis Lacalle Pou es un país "más desigual, mucho más estancado" que durante las administraciones de izquierda. El país, siempre según Orsi, "se vino abajo" y hoy "no tiene futuro".

Raffo le respondió en rueda de prensa este martes, acusándolo de faltar a la verdad.

"Orsi eligió mentir en este tramo final de la campaña. A veces los candidatos pueden perder la templanza y creo que la ha perdido. Hablar de que Uruguay se cae a pedazos cuando estamos en un Uruguay donde se crearon 104.000 puestos de trabajo y se atrajeron inversiones récord, donde el salario de los trabajadores está en el nivel más alto de 50 años no es un Uruguay que se cae a pedazos. Es un Uruguay que se está construyendo ladrillo sobre ladrillo con mucha fuerza hacia el futuro", dijo Raffo.

La precandidata consideró que "muchas veces" en la recta final de la campaña los postulantes "pueden entender que se precisa polarizar". "Caer en la mentira es algo que el Frente Amplio ha hecho en otras oportunidades", consideró.

La nacionalista entiende que el discurso de Orsi no funcionará, dado que "el uruguayo es inteligente e informado". "El uruguayo sabe de lo que están hablando. Le hablás de un país que se cae a pedazos a una persona que consiguió a empleo o que su salario real es el más alto de 50 años y te dice, 'che me parece que me esta mintiendo'".