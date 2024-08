Orsi sobre las elecciones en Venezuela: "No creo en los resultados del gobierno", dijo

"No me han convencido todavía porque siguen faltando datos", expresó.

El candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo este lunes que "no cree en los resultados" que informó el gobierno venezolano después de las elecciones del domingo 28 de julio.

"Ya esta elección tenía un manto de sospecha que era indiscutido, y la sospecha es una situación que cuánto más crece más tiende a desaparecer, porque llega un momento que deja de ser sospecha y se transforma en certeza", explicó en rueda de prensa.

"Pasa el tiempo y la sospecha sigue aumentado. Evidentemente creo que estamos ante un certidumbre, que el proceso estuvo muy mal encarado, que no fue democrático, por supuesto, y que presentó desde el comienzo dificultades", consideró.

En este sentido, expresó: "Ahí lo que uno se pregunta es cómo la oposición se pudo prestar a eso". Y sentenció: "Lo que termina pasando es que ya nadie cree en los resultados. Yo no creo en los resultados del gobierno, lo tengo que admitir, no me han convencido todavía porque siguen faltando datos".

"Y cuánto más pasa el tiempo más me preocupa, pero tampoco creo que haya que proclamar a otro. Evidentemente esto estuvo muy viciado desde el principio", opinó.

"Por lo tanto, yo que vivo en este país, estoy sometido a las normas de este país y convivo en la lucha partida evidentemente es un proceso que está bastante lejos de ser democrático, tal cual lo entendemos nosotros", cerró.