Orsi y Cosse se reunieron y se refirieron al programa del FA, un eventual debate y la figura de Ripoll

Con las elecciones internas ya atrás, por estas horas comienza un nuevo período de la actividad política uruguaya, con el horizonte ahora puesto en las elecciones nacionales de octubre, donde se elegirá a los nuevos parlamentarios y las fórmulas presidenciales de los partidos buscarán llegar al Poder Ejecutivo -para ello precisan el 50% de los votos más uno; sino, se pasará a una segunda vuelta en noviembre-. Con este escenario, la dupla presidencial del Frente Amplio comienza a dar sus primeros pasos.

Yamandú Orsi, candidato a presidente, y Carolina Cosse, candidata a vicepresidenta, se reunieron este martes desde las 16:00 horas en la sede del Frente Amplio (FA) por primera vez luego de los comicios del domingo. Los ahora compañeros de fórmula se mostraron ante las cámaras e hicieron un "brindis de mates".

Una vez finalizado el encuentro, Orsi detalló que se trató de una reunión "de carácter instrumental" y de "planificación del trabajo". A su vez, adelantó que pidieron ser recibidos por el secretariado del FA. Lo que buscan es plantear una campaña que sea de "todo" el partido, dijo, por su parte, Cosse. "Estamos muy entusiasmados", agregó.

El candidato del FA aseguró que "no existen matices en cuanto a lo programático", aunque sí durante la interna los distintos precandidatos hicieron distintos énfasis. Ahora se buscará "reditar" los grupos de trabajo, donde se empezarán a definir no solo las líneas sino el "fondo" de los contenidos.

Consultado sobre la fórmula del Partido Nacional Álvaro Delgado - Valeria Ripoll, Orsi respondió: "Mi opinión es que los representantes electos de cada partido tienen la libertad y que resuelvan lo que tengan que resolver".

"Toda mi energía esta puesta en la campaña que vamos a llevar adelante con el FA", afirmó, por su parte, Cosse.

¿Ya han pensado en posibles debates con los otros candidatos? "Está legislado eso, hay previstos debates obligatorios en noviembre, veremos", sostuvo Orsi.

"El primer debate es con nuestra propia gente, después se verá llegado el momento", recalcó.

"Hay temas que en Uruguay son política de Estado y se cumplen"

“Empezamos muy bien este tramo de la campaña, con un programa único que ahora empieza con aterrizajes a plan de gobierno”, afirmó este martes más temprano al respecto el presidente del FA, Fernando Pereira, en entrevista con Desayunos Informales.

En la noche del domingo, Orsi dijo en su discurso que no buscará llegar al gobierno con aires de refundar el país, lo que da a entender que no pretende dar marcha atrás total en las políticas implementadas por la actual coalición.

Consultado al respecto, Pereira indicó algunos de los puntos que su partido buscará abordar en caso de llegar a la Presidencia a partir de marzo de 2025: “Ahora se verá qué aspectos vamos a proponer modificar. Claramente las lógicas salariales del gobierno actual no las compartimos, no es posible que cuando un país crece los trabajadores ganen menos. No es posible que en un país que tuvo crecimiento haya 50.000 pobres más, eso lo vamos a cambiar. No es posible que no estén los docentes en el gobierno de la educación, eso probablemente lo vamos a cambiar. Luego hay que revisar tema por tema, pero hay temas que en Uruguay son política de Estado y se cumplen. Y hay otras políticas en las que pretendemos acordar con el resto de los partidos, como la seguridad pública, pero soy consciente de que en el período electoral es muy difícil. Soy consciente de que rápidamente hay que convocar a un diálogo en la seguridad social el 2 de marzo”.