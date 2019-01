Pablo Abdala pidió información sobre las actuaciones judiciales en el caso AUF vinculadas a la compra de las cámaras de reconocimiento facial

Pretende determinar si el Ministerio del Interior incidió en la adjudicación.

El diputado advirtió que en las declaraciones judiciales, el ex presidente de la AUF, Wilmar Valdez, ratificó que el Ministerio del Interior incidió en la compra de las cámaras de reconocimiento facial, y optó por una empresa que no era la que había sido recomendada por una consultora asesora, y que no ofrecía el precio más económico.

Señaló además que Arturo del Campo, ex candidato a la presidencia de la AUF e implicado en el caso judicial, manifestó que la justicia no investigó en profundidad la adjudicación de las cámaras.

“Lo que aquí se está afirmando es que habría existido una decisión política o una intervención que habría estado más allá de los criterios estrictamente técnicas. Yo no puedo afirmarlo o desmentirlo. Digo sí que tras la comparecencia en agosto del licenciado Vázquez todavía subsistieron dudas razonables que nos proponíamos evacuar a través de distintos medios parlamentarios”, dijo Pablo Abdala a Telemundo.