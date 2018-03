Paola Fiege: “Siempre teníamos dinero guardado por si teníamos alguna enfermedad o algo”

La pareja del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, Paola Fiege, dijo que la causa en su país es un “circo”, y que en Uruguay probarán su inocencia. Fiege aseguró que Balcedo siempre tuvo dinero y que no sabe cuántas propiedades tienen en su país.

La mujer habló con Informativo Sarandí. Contó que viven en Uruguay desde el 2007. No está casada con Balcedo y tienen tres hijos juntos.

Dijo que los autos de lujo vinieron por Buquebus y que compraron los animales en Uruguay.

“En Uruguay hay un montón de gente que tiene llamas. No soy la única que las tiene en Uruguay. Fue algo novedoso, porque estaba todo ahí, pero no. Las vi, me gustaron, y una pareja me las vendió”, dijo.

Fiege afirmó que no es extraño que tuvieran medio millón de dólares en su chacra El Gran Chaparral, en Playa Verde. “Para nosotros era normal, una vida normal, nunca me llamó la atención porque siempre fue normal tener dinero en la casa. Siempre teníamos dinero guardado por si teníamos alguna enfermedad o algo. Siempre se guardó dinero por si pasaba algo”, agregó.

Tampoco le llamó la atención los siete millones de dólares guardados en cofres de seguridad. “Él es una persona adinerada, que siempre fue conocida. Me pusieron a mí en algo que yo no quería”, apuntó.

Paola Fiege dijo que se va a demostrar su inocencia. Aseguró que en argentina el juez los persigue porque Balcedo desde su diario denunció a un hermano del magistrado por corrupción. Dijo que allá no tienen garantías y que ella fue considerada prófuga sin haber sido citada a declarar.

Fiege no sabe cuántas propiedades tienen en Argentina. En Uruguay tienen las dos que ya se sabe. Asegura que con todo embargado están viviendo de la caridad de amigos.

En la entrevista aseguró que le parece muy doloroso que sus hijos los vean en esa situación y que tengan que pasar por revisiones; por eso, prefiere que no la visiten en la cárcel.