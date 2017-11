Paro en el transporte interdepartamental: trabajadores bloquearon terminales en Montevideo, Salto y San José

En el marco del paro de 24 horas convocado para este miércoles, a la terminal de Tres Cruces no ingresaron los ómnibus para levantar pasajeros, pero sí se habilitó el descenso para los que llegaban desde el interior.

Sin embargo, el sindicato denunciará a empresas que hicieron ascenso y descenso de pasajeros fuera de la terminal.

En esta línea, desde la Unott se afirmó:

“El disparo para que empezara este conflicto fueron tres funcionarios despedido el día viernes. En el momento no quisimos salir con una medida en ese momento, porque de un momento al otro no podíamos dejar a la gente así. Pero ya hace años que venimos con problemas por el cambio de negociadores y se empezó a dificultar lo que es la negociación colectiva. Esa negociación nos ha llevado a que el 12 de setiembre nos hayamos declarado en conflicto. Ya dijimos que la mala negociación que estábamos teniendo con el empleador no era buena”.