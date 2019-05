Paro y concentración de Adeom

Durante la reunión del Comité Ejecutivo con el intendente Christian Di Candia.

Alrededor de las 14:00 comenzó la convocatoria del secretariado ejecutivo de Adeom.

Parte del discurso de Valeria Ripoll a los municipales:

Hoy tenemos la reunión con el intendente porque no nos vemos las caras con este intendente aún, con el intendente anterior el año pasado en la última reunión se comprometió a analizar la presupuestación de los trabajadores históricamente contratados.

Algo que la Intendencia no cumplió, la administración tranca los avances en el seguro de salud municipal porque el Casmu inició un juicio en el que nosotros nos tenemos nada que ver. Pero nos perjudica porque podríamos tener beneficios que no implican ningún costo y que hoy no los tenemos por desconocimiento de la Intendencia.

Por el otro lado tenemos un punto firmado en el convenio colectivo que es la salarización de partidas al sueldo base Adeom presentó propuesta en diciembre del año pasado y al día de hoy no hubo respuestas y desconocen ese punto y no lo quieren cumplir.