Partido Colorado quiere que Lacalle Pou asegure que vetará aditivo de Cabildo a Ley de Medios: "Si no dice nada, no se aprueba"

"No podemos votar algo que va contra la libertad de expresión para que después se pronuncie el presidente y lo vete. Entendemos que es al revés: primero lo veta y después afirmativamente lo votamos", dijo el diputado Melazzi.

Los diputados del Partido Colorado no están dispuestos a votar el artículo 72 de la ley de medios que incluyó Cabildo Abierto durante el tratamiento en la Cámara de Senadores y el proyecto aún no puede ser aprobado.

"Siempre hemos querido votar este proyecto de Ley de Medios. El artículo claramente cohíbe a la libertad de prensa, de expresión. Se quiso introducir en comisión de Industria de Diputados y no tuvo andamiento", dijo el diputado Martín Melazzi a la prensa este martes.

El artículo reza que todos los medios de comunicación tienen el deber de "brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos".

El proyecto fue aprobado primero en Diputados, luego en el Senado, pero con cambios, por lo que la Cámara Baja debe votar únicamente si acepta o no esas modificaciones. "Viene a tapa cerrada, no podemos desglosar el artículo", explicó Melazzi.

La llave, entonces, la pasa a tener el presidente Luis Lacalle Pou, según los colorados. "Queremos que el presidente se pronuncie de alguna manera y diga que efectivamente va a vetar ese artículo. Si lo dice lo votamos sin ningún problema. Si no dice nada no habrá ley de medios", dijo Melazzi.

Lacalle fue consultado semanas atrás si la vetaría, y respondió que no se pronunciaría hasta que se hubiera votado.

"Somos legisladores, como legisladores cumplimos con nuestra función que es legislar a conciencia. No podemos votar algo que va contra la libertad de expresión para que después se pronuncie el presidente y lo vete. Entendemos que es al revés: primero lo veta y después afirmativamente lo votamos", respondió Melazzi.

Las trabas, sin embargo, podrían no terminar ahí. El proyecto precisa de los votos de blancos, colorados y cabildantes para ser aprobado -si el Frente Amplio mantiene su postura contraria-. ¿Qué pasa si Lacalle anuncia que será vetado y, en respuesta, Cabildo retira al apoyo? "Si Cabildo en tercera cámara no lo quiere votar, no habrá ley de medios. Que se haga cargo Cabildo Abierto, no el Partido Colorado", respondió Melazzi.