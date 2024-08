Partido Comunista afirma que decisión de Cosse de no votar el plebiscito de la seguridad social "no es la mejor" ni la que "hubiesen preferido"

Consultado sobre el argumento de Cosse, sobre la falta de consensos, Castillo apuntó: “Es cierto que no reúne los consensos. Todo sería más fácil en consenso y unanimidad, pero la construcción de alternativas para un movimiento popular siempre es difícil".

El senador y secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, afirmó que la decisión de la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cosse, de no apoyar el plebiscito de la seguridad social “no es la mejor” ni la “hubiesen preferido” desde el sector, pero que “tiene todo el derecho” tomar la postura que considere pertinente.

El viernes Cosse anunció que no acompañará la iniciativa impulsada por el Pit-Cnt y que cuenta con algunos sectores frenteamplistas, como el Partido Socialista y el Partido Comunista. Esas agrupaciones fueron las dos mayores impulsoras de la precandidatura a la Presidencia de Cosse; y fue precisamente en ese marco que Cosse firmó para habilitar el plebiscito, con el argumento de que buscaba abonar al “diálogo y la discusión” sobre la seguridad social.

Ahora, sin embargo, Cosse indicó que no ensobrará la papeleta por el “sí” en las elecciones de octubre: “En las cuestiones grandes para el país, hay que alcanzar un mínimo de consenso. Creo que la papeleta del Pit-Cnt no lo ha logrado. En esas condiciones no lo voy a acompañar”, argumentó.

¿Cómo fue recibida esta decisión en filas del Partido Comunista? “No es la mejor resolución, no es la que hubiésemos preferido, pero tiene todo el derecho a expresarse”, afirmó este lunes Castillo a Telemundo.

“Había una presión constante para que los dos integrantes de la fórmula marcaran su posición. Y después que pasamos las elecciones internas y de que la Mesa Política del Frente Amplio proclamara la libertad de acción hacia octubre, ella entendió que tenía que expedirse de esa manera”, apuntó Castillo, y agregó: “La respetamos, no la compartimos. Seguiremos militando cada vez con más fuerza para que la papeleta del sí tenga un buen resultado”.

Consultado sobre el argumento de Cosse, en relación a la falta de consensos, Castillo apuntó: “Es cierto que no reúne los consensos. Todo sería más fácil en consenso y unanimidad, pero la construcción de alternativas para un movimiento popular siempre es difícil. Pero más difícil es siempre para la clase obrera y los trabajadores que van a ser los directamente perjudicados. Esta es una alternativa, no es la única. El Frente Amplio decidió que, conquistado el gobierno, el 2 de marzo convoca a un diálogo social, y es una vía. Pero la vía más directa e inmediata que tenía el movimiento social y los trabajadores era apelar a un plebiscito, y nosotros la acompañamos. Porque aún a riesgo de equivocarnos, preferimos equivocarnos con los trabajadores que a favor de los patrones”.

En cualquier caso, Castillo consideró que el haber firmado para habilitar el plebiscito y ahora no acompañar la iniciativa no implica una contradicción: “El firmar por el plebiscito no quería decir estar de acuerdo”.

Con esto, el secretario general del Partido Comunista descartó que la postura de Cosse haya dejado rispideces entre ellos o con el sector. “Con Cosse conversamos bastante sobre este y otros temas. Estaba al tanto de esta definición, algunas horas antes tuvo la entereza y la palabra de avisarme. Le dijo lo mismo, que tenía todo su derecho, pero que no lo comparto. Nunca hay rispideces, las personas son personas independientemente de la idea. No puede ser que hagamos campaña proclamándola presidenta hasta el 30 de junio y después si tiene una opinión distinta… la gente no es de descarte, ni Carolina ni otro compañero que piense distinto. No los veo como enemigos, solamente no comparto las opiniones”, apuntó.

No obstante, Castillo se mostró molesto con los frenteamplistas que públicamente se han expresado en contra del plebiscito: “Me cuesta muchísimo ver a compañeros o compañeras siendo tan furibundos en argumentos contra los trabajadores. En todo caso, tenemos una génesis común con la clase obrera. El costo de la reforma de la seguridad social recae sobre los trabajadores y estamos en contrato de eso”, dijo, pero prefirió no dar nombres.