Partido Comunista apoya la precandidatura de Carolina Cosse para las elecciones de 2024

El Partido Comunista de Uruguay (PCU) apoya la precandidatura de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, para las elecciones nacionales de 2024.

"Proponemos, junto a todos los partidos, sectores y militantes frenteamplistas y sociales que se sientan convocados a ello, continuar el proceso de construcción política que viene de lejos. Consideramos proponerle a Carolina Cosse la posibilidad de que sume, a este esfuerzo colectivo, con su precandidatura a la Presidencia de la República", expresa el PCU en un comunicado.

"Entendemos que, de esta manera, podemos aportar a la construcción del programa de transformaciones que nuestro país necesita y al triunfo del Frente Amplio en las elecciones nacionales", señalaron.

"En lo inmediato, nuestro esfuerzo se concentrará en la respuesta a las necesidades urgentes de nuestro pueblo, lo que incluye la gestión de los gobiernos departamentales frenteamplistas y en la elaboración programática. Entendemos que no deben adelantarse los tiempos y que no debe haber campaña electoral, y no la haremos, antes que el Congreso del Frente Amplio apruebe el programa", subrayaron.