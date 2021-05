Pasaporte verde: "Vamos a ser de los primeros países de la región", dijo el subsecretario de Turismo

El gobierno está trabajado desde hace dos meses en un plan piloto.

El Poder Ejecutivo está ajustando los detalles de la reactivación del turismo entre países. Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, uno de los aspectos claves de la reapertura es la creación de un "pasaporte verde" que acredite que los turistas están libres de coronavirus. Y, según informó El Observador este martes, Uruguay ya está en condiciones de ponerlo en marcha.

El gobierno está trabajado desde hace dos meses en un plan piloto. Los datos de la aplicación Coronavirus UY –donde se almacena la información sobre la vacunación y sobre los casos positivos de los uruguayos– se van a conectar a los de la aplicación Travel Pass desarrollada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), que funciona como un pasaporte sanitario digital.

"Vamos a ser de los primeros países de la región en poder reactivar el turismo fuera de frontera", aseguró a Telemundo el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, que confirmó la existencia de esta experiencia piloto.

Apoyándose en las declaraciones del ministro Daniel Salinas, que la semana pasada se mostró confiado en un posible "resurgir de la sociedad" para primavera, Monzeglio dijo que el pasaporte verde podría empezar a usarse en setiembre u octubre.

El viceministro dijo que el 10 de abril hubo un vuelo de ida y vuelta entre Madrid (España) y Montevideo (Uruguay) para poner a prueba el procedimiento.

Pero, dado que la vacunación en Uruguay es voluntaria, ¿qué pasa con aquellas personas que opten por no inmunizarse y quieran viajar? Monzeglio explicó que eso no depende exclusivamente del gobierno, sino que cada aerolínea y cada país ponen los requisitos de ingreso. A modo de ejemplo, dijo que si alguien quiere viajar a Nepal, deberá fijarse en la aplicación qué le piden el país y esa aerolínea en particular.

El modelo desarrollado por IATA: contiene el registro de requisitos sanitarios de todos los países; tiene el listado de laboratorios y centros de pruebas colaboradores en su país de origen, para reservar cita; recopila y verifica en una sola aplicación los certificados de las pruebas Covid-19 y/o de vacunación; permite a los laboratorios y centros de pruebas colaboradores, compartir de forma segura los certificados de pruebas Covid-19 y/o de vacunación.