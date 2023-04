La respuesta de Lacalle al ser consultado sobre la acusación de Orsi de que desconoce la educación pública: “Paso, no tengo tiempo”.

"Hay un desconocimiento de la educación pública, que es lógico porque nunca pisaste un centro público de enseñanza", dijo este miércoles el intendente de Canelones.

El presidente Luis Lacalle Pou se negó a responderle este domingo al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que lo acusó de desconocer la realidad de la educación pública en el país a raíz del conflicto en el IAVA.

"Paso", reiteró el mandatario cuando se le consultó en la rueda de prensa este domingo desde Acegúa, a donde llegó a participar del aniversario de la localidad.

Ante la repregunta sobre el presunto desconocimiento de la educación pública, Lacalle dialogó con la periodista que le realizó la consulta: "¿Cómo era la escuela que vos ibas? La Mina, la (Nº) 60. Escuela rural, límite con Brasil, centro público. ¿Estuvimos ahí juntos no?", rememoró el mandatario sobre la visita ocurrida el 6 de mayo de 2020.

Ante la nueva consulta sobre si no le respondería a Orsi, sentenció: "No, no tengo tiempo".

Este miércoles Orsi apuntó a Lacalle sin mencionarlo. "Hay un recorte de presupuesto de educación y suelto de cuerpo alguien que nunca pisó un centro educativo público critica el estado de las paredes, cuando hace décadas que es así y se han formado verdaderos referentes de nuestro país. Habla de un desconocimiento que es lógico", dijo el dirigente frenteamplista.

Este miércoles Lacalle Pou fue consultado sobre el conflicto del IAVA y aseguró que no debía enorgullecer "tener un edificio público de esa manera", en referencia a las paredes pintadas en el salón gremial. "La rebeldía con causa de reclamos es bienvenida, pero qué necesidad de romper, qué necesidad de ensuciar. Ninguna, por eso no lo comparto", dijo desde Soriano.

Orsi insistió en su crítica a Lacalle: "Hay un desconocimiento de la educación pública, que es lógico porque nunca pisaste un centro público de enseñanza y todavía te das el lujo de recortar el presupuesto".