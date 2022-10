Patricia Bullrich se reunió con Lacalle Pou y dijo que Uruguay "tiene que tener libertad" para acordar un TLC con China

"Tenemos una mirada más abierta que la que tiene nuestro gobierno respecto a decir todo que no", aseguró la presidenta del PRO, partido de Macri.

Patricia Bullrich, presidenta del partido argentino Propuesta Republicana (PRO) que lidera el expresidente Mauricio Macri, se reunió este lunes con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva.

La exministra de Seguridad -cuyo nombre es uno de los que maneja la oposición argentina como candidata para las elecciones presidenciales de 2023- arribó al país hace tres días "para reunirse con argentinos que viven en Uruguay", y solicitó una reunión con Lacalle Pou para "conocer de primera mano" el trabajo del gobierno. "Nos parece un gobierno muy centrado, prolijo, con mirada estratégica respecto a las cosas que nuestra región necesita", valoró en rueda de prensa tras el encuentro con el mandatario.

A propósito de la región, Bullrich respaldó la postura del presidente de flexibilizar el Mercosur y posibilitar acuerdos de libre comercio por fuera del bloque. El gobierno actual del izquierdista Alberto Fernández se ha mostrado contrario al posible acuerdo Uruguay-China.

"Creemos que siempre que podamos hacer acuerdos regionales es bueno. Si esos acuerdos regionales son eternos y nunca se cierran, los países tiene que tener libertad. Tenemos una mirada más abierta que la que tiene nuestro gobierno respecto a decir todo que no. Al revés, queremos lograr avances en el comercio de la Argentina. Junto a Brasil, Uruguay y Paraguay cuando se pueda, cuando no, que cada uno tenga la libertad de hacerlo. Un TLC no puede demorar 30 años", declaró Bullrich.

Interrogada específicamente por el acuerdo que el Ejecutivo busca con China, reconoció que es uno de los temas sobre la mesa en la reunión con Lacalle Pou. "Siempre es mejor con una potencia tan grande tratar de negociar juntos. Si Uruguay avanza y los demás no quieren avanzar, siempre el país tiene que tener libertad para hacerlo", respaldó.