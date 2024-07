"Pedimos disculpas si no fue claro": IMM aclaró comunicado sobre cartelería comercial en edificios y detalló multas para propietarios

La finalidad del comunicado que se entregó a los vecinos tuvo como objetivo "prevenir que a las personas les pongan una multa por desconocer una normativa", indicó la directora de Recursos Financieros de la IMM.

"No tiene nada que ver con cartelería política". Ximena Muñiz, directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, aclara reiteradas veces que la comunicación que se le entregó a residentes de 18.000 padrones de Montevideo no está vinculado a la campaña electoral.

La finalidad del comunicado que se entregó a los vecinos de edificios de la capital tuvo como objetivo "prevenir que a las personas les pongan una multa por desconocer una normativa". "A veces no se puede saber todo", dijo Muñiz a Telemundo.

¿Qué es lo que pueden no saber los vecinos? Que las publicidades comerciales que se instalan en soportes en los edificios debe estar "regularizados ante la Intendencia de Montevideo". No es el caso de las banderas o balconeras políticas, que no deben ser regularizadas y pueden colocarse sin ser pasibles de multas, dijo la jerarca.

La comunicación se realizó a raíz del reclamo de un vecino que fue multado y consultó a la comuna sobre lo ocurrido, afirmó. "Los propietarios no tenían conocimiento de esta obligación de corroborar que lo que se permite instalar en su edificio o casa esté regularizado", indicó la jerarca. Ante esto, se resolvió emitir una comunicación, que generó una polémica.

La nota dice: "Estimado contribuyente, te informamos que para la instalación de cartelería en predios privados visibles desde el espacio público es obligatorio contar con la habilitación de la IM. El no cumplimiento de este requisito es pasible de sanciones. Para evacuar cualquier duda comunicate vía mail a unidad.publicidad@imm.gub.uy, o de manera presencial en el Servicio de Ingresos Comerciales y Vehiculares de la IM. Atentamente, Intendencia de Montevideo".

"Llegamos a casa y encontramos esta notificación. Notifíquese la ⁦IMM⁩ que nuestras balconeras del ⁦Espacio 40⁩ van a seguir puestas. Mejor que dediquen su tiempo y nuestros impuestos a limpiar la ciudad y cumplir sus obligaciones, no a silenciar ideas", escribió en su cuenta de X el senador Javier García.

En entrevista con Telemundo, el exministro de Defensa añadió que la comuna envió esto a raíz de la instalación de balconeras políticas. "Acomodaron el cuerpo y recularon en chancletas porque vieron que hicieron una barbaridad", sostuvo, y agregó que la intendencia se pone en el rol de "policía de las ideas".

"Nadie me va a prohibir expresar mis ideas en paz y libertad. Que lean la Constitución de la República", afirmó el nacionalista.

"Uno en su hogar puede tener la libertad de expresar, de poner una bandera, una balconera, me parece que es demasiado restrictivo lo que supone esa notificación. Si las balconeras no están incluidas, esa nota no lo da a entender, pero mejor, me alegra que así sea. Supongo que habrá matices, pero tiene que ser más clara, la nota fría, así leída, hace suponer que toda demostración de adhesión a lo que sea no debe existir. La intendencia debe ser mucho más precisa, más clara, para evitar que haya malas interpretaciones", cuestionó por su parte el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos en entrevista con Telemundo.

"Todo es perfectible, puede ser (que no haya sido claro), pedimos disculpas si efectivamente no fue claro. (...) En el papel hay un mail y un QR. Lo hicimos cortito, para que el que se siente involucrado pida más información. Cuando son más largos pierden interés", expresó Muñiz.

La multa a la que se enfrentan los vecinos del edificio si el cartel publicitario no está regularizado es del 100% de la contribución inmobiliaria.

"Asegúrese que esté regularizado para prevenir cualquier tipo de inconvenientes con la IMM. Dejando por fuera la intencionalidad política, es una buena comunicación", dijo Muñiz, que criticó a los dirigentes de la coalición: "Llama mucho la atención que legisladores no conozcan la normativa".