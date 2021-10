Pelusas de los plátanos: "Alérgicos o no alérgicos van a sufrir las consecuencias", afirmó especialista

Una oftalmóloga y una alergista explicaron los daños que pueden provocar las pelusas y cómo prevenirlos.

Con la primavera llegan las alergias y con el viento también llegan las pelusas de los plátanos.

Telemundo habló con dos especialistas acerca de los efectos que provocan y las formas de prevenir sus consecuencias.

"La pelusa al entrar a los ojos puede producir un daño ocular y no solamente es el daño que produce la pelusa al entrar, si no uno al frotarse los ojos, porque lo que uno atina es a frotarse los ojos, nosotrros mismos nos podemos producir un daño. Lo que se debe hacer son cosas de sentido común: si uno está en la calle y hay mucho viento tratar de usar lentes, de tener la ventanilla de los autos cerradas, en las casas y si llega a entrar tratar de no frotar demasiado", expresó la presidenta de la Sociedad de Oftalmología, Patricia Schimchak.

Las pelusas pueden ocasionar daños oculares, desde una pequeña molestia hasta úlceras. "Sobre todo cuando nos tratamos de frotar los ojos. Y una úlcera de córnea puede terminar en una infección, entonces si bien es algo muy benigno puede llegar a ser algo importante", indicó la experta.

Otro de los efectos de la pelusa es la irritación y la inflamación de las vías respiratorias. Así lo explica la alergista María del Rosario Grauert:

"La pelusa del plátano que aumenta cuando hay viento es irritante, o sea que alérgicos o no alérgicos van a sufrir las consecuencias. Todo polen puede afectar las alergias, generalmente las vías respiratorios, pero también los ojos, la garganta, porque la gente sufre disfonía. El tapabocas ayuda y los lentes también. Las personas que trabajan en la calle tendrían que usar lentes de protección", aseguró Grauert.