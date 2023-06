Peña salió al cruce de Carolina Ache: "Ella mintió, omitió alguna información y actuó con cierta negligencia"

El lunes, en diálogo con Desayunos Informales, Ache apuntó: “Yo no miento en el Parlamento. Yo nunca dije que no sabía quién era Marset. Al momento de la interpelación, todos tenían conocimiento de los chats entre Maciel y yo”.

El senador colorado Adrián Peña respondió este martes a las declaraciones que hizo la exvicecanciller Carolina Ache a seis meses de la polémica por el pasaporte entregado al narco Sebastián Marset y que derivó en su renuncia y posterior alejamiento del sector Ciudadanos, liderado por Peña.

En rueda de prensa, Peña fue consultado este martes sobre si le sorprendieron las declaraciones de Ache, en las que dijo que ella no mintió ante el Parlamento, y que los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Cancillería) sabían de sus chats con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, acerca de Marset.

“No hay nada nuevo” en lo dicho por Ache, consideró el senador. “Ella mintió, omitió alguna información y, por lo tanto, actuó con cierta negligencia. Por lo tanto, el sector le iba a retirar la confianza política. Eso no es novedad porque está demostrado en el caso de ella”, afirmó Peña.

El lunes, en entrevista con el programa Desayunos Informales, Ache apuntó: “Yo no miento en el Parlamento. Yo nunca dije que no sabía quién era Marset. Al momento de la interpelación, todos tenían conocimiento de los chats entre Maciel y yo”.

Consultado sobre las declaraciones de Ache, que señalan que los otros jerarcas también sabían de los chats, Peña comentó: “La información que existía de que había una comunicación entre el subsecretario del Interior y la exvicecanciller se conoció en la interpelación. Luego se conocen los chats, y ahí queda evidente que lo que dijo en el Parlamento no era lo que había pasado. Ella da una justificación de error, no me corresponde a mí calificarla. Ella justifica su error en esa lealtad y señala responsabilidades de otros. Pero con respecto a su responsabilidad no cabe ninguna duda”.

¿Considera que los otros jerarcas tienen responsabilidades? “Esas serán cuestiones que tendrán que analizar otros”, respondió Peña, y agregó: “Yo no tengo elementos o pruebas de si efectivamente el resto conocía esa información. A nosotros nos tocó decidir en el caso de la vicecanciller”.

“El sector actuó como tenía que actuar y estamos conformes con la decisión, hoy más, porque ratificamos los hechos. Con respecto a la actuación de ella no hay ninguna duda. Creo que el Partido Colorado seguirá atento, este tema está en la Justicia. Eventualmente, si hay alguna consecuencia, el partido actuará”, agregó.