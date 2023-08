Penadés habló tras escuchar a sus denunciantes: la instancia fue "muy dura" y lo "sorprendieron" los testimonios

El exsenador reiteró que tiene "absoluta tranquilidad" de conciencia "que nada de lo que se dijo es cierto".

Este viernes finalizaron las indagatorias a las víctimas que denunciaron a Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín por abuso sexual. Al salir del Juzgado, el exsenador blanco dijo que fue una instancia "muy dura".

"Como era esperable fueron tres días en los cuales las presuntas víctimas brindaron su declaración. Me sorprenden muchas de las cosas que se dijeron, que son verdaderas incongruencias", afirmó.

Penadés reiteró que tiene "absoluta tranquilidad" de conciencia "que nada de lo que se dijo es cierto".

"Estoy muy conforme con la actuación de la jueza, han sido sesiones muy difíciles. De los nueve testimonios, hay víctimas y testigos, no hay nueve víctimas", añadió.

El exsenador indicó que ni él ni sus abogados conocen la identidad de las víctimas. "Es muy difícil poder llevar adelante una investigación cuando uno no sabe quién lo denunció", apuntó.

Sobre el informe que la fiscal Alicia Ghione elevó al Parlamento para pedir el desafuero del legislador, Penadés sostuvo que le pareció un escrito "que buscaba el tremendismo, más que la profundidad que se debería tener para presentar pruebas".

"Lo que me está preocupando es que no conozco quiénes son las personas que me denunciaron. A Romina Celeste la conozco y a (Jonathan) Mastropierro también, los dos han mentido", subrayó. Los dos han denunciado que Penadés les pagó a cambio de sexo cuando eran menores de edad.

Penadés habló con la prensa luego de escuchar a las personas que lo denunciaron por abuso sexual. “Fue una instancia muy dura. Me sorprenden muchas de las cosas que se dijeron, que son verdaderas incongruencias", afirmó. pic.twitter.com/SeqpkBpJuB — Telemundo (@TelemundoUY) August 18, 2023

Por su parte, Sebastián Mauvezín -el profesor de historia investigado por ser el presunto nexo entre Penadés y sus víctimas- dijo a la salida de la audiencia que "todo" lo que oyó son "acusaciones totalmente falsas".

"Me siento por momentos indefendido", añadió el exprofesor del Liceo Militar. Ante la consulta sobre si conocía a Romina Celeste y Mastropierro, Mauvezín señaló que los conoce "por las redes".

A su vez, expresó que "confía en la Justicia" y que se "llegará a la verdad", y aseguró que nunca le "presentó" un menor de edad a nadie.

La fiscal Ghione planteó a la salida de la audiencia que la instancia de prueba anticipada transcurrió de acuerdo a lo esperado. "Cada una vino a contar su verdad", dijo sobre las víctimas.

Señaló además que se le tomó declaración a ocho víctimas y un testigo. "Hay una novena víctima cuya declaración está pendiente", detalló la fiscal.