Perdió su comercio en el incendio del Punta Shopping y una amiga le ofreció compartir su local para que pueda seguir trabajando

Los dueños de los comercios que funcionan dentro del Punta Shopping buscan alternativas para retomar el trabajo mientras se espera una solución definitiva.

Una de ellas es una propietaria a quien una amiga le ofreció compartir un local, y ya comenzó a instalarse.

Su local, “La Mercerie”, era muy conocido en el centro comercial de Punta del Este. Funcionaba allí desde el 2009.

El día del incendio, la dueña estaba en su casa cuando llegó su esposo, que trabaja de noche, y le contó que había un incendio en Tienda Inglesa y que parecía controlado. Ella se fue hasta allí y a esa altura pensaban que podrían reabrir sus puertas el domingo. Pudo entrar para retirar la lana y la ayudaron personas de otros comercios.

Con el derrumbe y la propagación del fuego, se perdió toda la mercadería que estaba en envoltorios. Ya con la certeza de que se había quedado sin local, una amiga le ofreció compartir el suyo, que vende semillas y productos naturales, y que está ubicado frente al shopping.

“Primero le ofrecí sacar las cosas y que pusiera todo acá. Pero cuando vimos que no había solución, le dije que no iba a dejar de trabajar. Y que hasta que el shopping le diera una solución, se pusiera un escritorio e íbamos viendo, pero no parar”, contó la comerciante que hospedó a su amiga.

“Todas estas cosas emocionan”, dijo la comerciante afectada por el incendio.