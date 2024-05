Pereira dijo que denuncia falsa contra Orsi "intentó afectar" al FA y descartó que el PN esté detrás de la maniobra

"Si considero que fue un tanto lento (el Partido Nacional) en tomar decisiones ante una denuncia que a todas luces era una farsa", afirmó.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este lunes que la denuncia falsa contra el precandidato Yamandú Orsi "intentó afectar" a la fuerza política y descartó que el Partido Nacional esté detrás de la maniobra.

"Habíamos afirmado en marzo que se trataba de una campaña sucia con el fin de gastar y dañar la imagen de unos de los candidatos del Frente Amplio y se confirmó. Estábamos en lo cierto, hay un daño personal y este tipo de acusaciones duelen", expresó en rueda de prensa.

"Se intentó afectar a una fuerza política que tuvo capacidad de acción y de respaldo al compañero denunciado. Efectivamente, había una organización que intentó dañar al Frente Amplio y a uno de sus candidatos. Esto es grave para el Frente Amplio, pero sobre todo para la democracia y para que no valga todo", agregó.

Pereira indicó a su vez que para él hay más personas involucradas. "Hay una inversión económica que estamos investigando y buscando información, hay poder", afirmó.

"Quedó claramente demostrado que había una campaña y una intención política de que el Frente Amplio tuviera un traspié. Es una acción política con fines políticos de alguien que era integrante del Partido Nacional y tenía una lista", apuntó.

De todas formas, consideró que el Partido Nacional no está detrás de este tema. "Sí considero que fue un tanto lento en tomar decisiones ante una denuncia que a todas luces era una farsa. Me parece que está bien que no tenga lugar en la política gente que actúa de esta manera", subrayó.

La Policía detuvo a Romina Celeste Papasso en la mañana de este lunes. Fue arrestada en la casa de un familiar en la zona de Parque Batlle, indicaron los informantes de la cartera a Telemundo. Además, se le incautaron sus dispositivos electrónicos.

Papasso estaba requerida por la Justicia y pesaba una orden de captura y cierre de fronteras sobre ella. Tras su arresto fue trasladada a la Fiscalía de Ciudad de la Costa, a cargo de la fiscal Sandra Fleitas.

Paula Díaz, la mujer trans que había denunciado ante la Policía haber sido agredida por Orsi hace diez años, se retractó públicamente.

El domingo en el programa Santo y Seña (Canal 4), Díaz admitió que su denuncia es falsa. Horas antes Romina Celeste Papasso había publicado un video en el que también pedía disculpas, y afirmaba haber sido engañada. Agregó que la denunciante busca "plata y fama".