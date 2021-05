Pereira Rossell detecta aumento de contagios en mujeres que dan a luz: fueron 43 en abril y 11 en primera semana de mayo

Entre abril y diciembre del año pasado no se había registrado ningún caso de Covid-19 entre las mujeres que llegaron a este centro de salud para tener a sus bebés.

El Pereira Rossell no había registrado casos de coronavirus en embarazadas de abril a diciembre del año pasado. Sin embargo, en abril de este año dieron positivo 43 puérperas, y 11 en los primeros seis días de mayo. El aumento de contagios en embarazadas era de esperar, por la incidencia de la cepa P1 que aumentó las infecciones en edades más jóvenes, según explicó el director de neonatología del hospital pediátrico, Daniel Borbonet.

Eso hace rever algunas recomendaciones. La vacunación es una de ellas: "Hace seis meses las recomendaciones para embarazadas era muy discutible, hace tres meses se empezó a hablar de las vacunaciones luego de las 28 semanas, ahora ya es luego de las 12 semanas, y ya se está discutiendo si no es desde el primer momento del embarazo", afirmó.

Trabajos aún no publicados pero ya revisados por pares en Brasil muestran la incidencia del nivel socioeconómico del que provienen las familias. Por eso, la otra recomendación que está en evaluación es en relación al alta del bebé luego de su nacimiento, si su madre o algún miembro de su núcleo familiar son positivos para Covid. "Esos niños no podrán ir a domicilio hasta no tener una adecuado diagnóstico domiciliario a dónde va, y sobre todo la carga viral intradomiciliaria", explicó Borbonet. "Tenemos que adelantarnos al daño que puede ocasionar tanto en embarazadas como en recién nacidos o lactantes tiernos en domicilios no adecuados, de alta vulnerabilidad, como para poder tener el protocolo que exige el distanciamiento, la higiene, el mantenimiento de la lactancia", agregó el neonatólogo.

En caso de que la familia del recién nacido no disponga de una vivienda donde se puedan cumplir ciertos protocolos de aislamiento, distancia e higiene, el Pereira Rossell se encargará de "que ese recién nacido se dé de alta cuando no existan riesgos para darlo", agregó Borbonet.

El aumento de casos en embarazadas era de esperar, por la incidencia de la cepa P1 que aumentó los contagios en edades más jóvenes. Sin embargo, los médicos afirman que es posible tener un embarazo normal si se realizan los controles presenciales: "En este momento quizás haya 23.000 o 25.000 embarazadas. Primero, debemos dar tranquilidad. Los embarazos adecuadamente controlados y, sobre todo en aquellas embarazadas que tengan alguna comorbilidad con controles presenciales, pueden tener un embrazado que llegue al término de forma normal", dijo el especialista.