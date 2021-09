Pinocho Sosa, el artista que dejó un sinfín de parodias, personajes y actuaciones con los que brilló en 39 carnavales

El director de Los Zíngaros falleció en la madrugada de este viernes. Personaje icónico del Carnaval uruguayo, a lo largo de su carrera recibió varias distinciones y en 2010 fue premiado como la Figura de Oro.

Ariel "Pinocho" Sosa, una de las principales figuras del Carnaval uruguayo, murió en la madrugada de este viernes a los 58 años. Personaje icónico del Carnaval uruguayo, a lo largo de su carrera recibió varias distinciones y en 2010 fue premiado como la Figura de Oro del Carnaval.

El "Pinocho" nació el 1 de octubre de 1962. Vivió su infancia y adolescencia en Paso Molino, y sus primero recuerdos del Carnaval están vinculados al tablado del club Liverpool.

En 1981, con apenas 18 años, debutó en Curtidores de Hongos en la categoría de murgas. Al año siguiente, salió por primera vez en parodistas en Los Charoles. En 1983 debutó en uno de los conjuntos de los que fue un referente: Los Walkers.

El apodo que lo acompañó toda su vida lo ganó en el Carnaval de 1984, cuando interpretó al personaje de Pinocho en la parodia por la que su conjunto ganó el primer premio por segundo año consecutivo.

Tas un año en Los Gabys, en 1986 volvió a Los Walkers para recalar en Caras y Caretas. Luego, recorrió varios conjuntos hasta que en 1994 debutó como director. En 1995 fundó los Zíngaros, con los que hizo historia hasta su último carnaval, en 2020. Desde 2002 a la fecha ganaron nueve primeros premios.

Además en la década de 1990 integró Karibe con K, mítica orquesta de la movida tropical con la que tuvo varios éxitos. También tuvo su propia orquesta de este género, Etiqueta negra.

Asiduo visitante de Canal 12, Sosa contó en febrero de este año cómo estaba sobrellevando el cáncer con el que luchaba desde 2019. "Un día me dijeron: 'Tenés cáncer'. Y durante un segundo nomás me corrió un frío por el cuerpo. Pero ¿qué quería yo? Yo quería salir en Carnaval, es lo primero que dije", contó a Desayunos Informales. "Me siento de una manera increíble, cada día mejor", dijo entonces.

En las últimas semanas había permanecido internado porque se agravó la enfermedad.

Pinocho deja un sinfín de parodias, personajes y actuaciones con los que brilló durante 39 carnavales.