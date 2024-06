Plebiscito por seguridad social: Corte Electoral accedió a darle al Pit-Cnt el detalle de las firmas que han sido rechazadas; ya son casi 60.000

En el documento de detalle del proceso de verificación se ve las dos principales razones por las que las firmas han sido rechazadas es porque la firma no coincide con la que se tiene en el registro y porque la papeleta de recolección de adhesiones presenta datos incompletos sobre el firmante.

La Corte Electoral accedió a darle al Pit-Cnt el detalle de las firmas que hasta el momento han sido rechazadas como válidas para habilitar el plebiscito de reforma constitucional para modificar el sistema de seguridad social. Esto luego de que la central sindical manifestase su preocupación por la gran cantidad de rúbricas que fueron consideradas inválidas hasta el momento.

Los impulsores de la consulta popular entregaron más de 430.000 firmas, pero para habilitar el plebiscito alcanzan 276.151 (10% del total de habilitados para votar en las elecciones de octubre). Pero para saber si hay consulta electoral, la Corte Electoral debe verificar y validar las firmas: ese proceso está en plena marcha.

Con esto, hasta ahora se han aceptado 174.858 firmas y se han rechazado 59.106.

“La Corte Electoral desarrolla esta tarea de verificación en base a una reglamentación que tiene muchísimos años, que establece paso a paso lo que tienen que hacer las parejas de funcionarios destinados a esta tarea. La tarea comienza con la numeración de las papeletas, firmas o renglones que tienen las papeletas. En la etapa de verificación, los renglones a los que les faltan datos, están incompletos o vacíos obviamente se descartan”, indicó este martes a Telemundo el ministro de la Corte Electoral José Garchitorena.

En el marco de ese proceso, todas las tardes, cuando termina la jornada, la Corte Electoral publica el avance de la tarea: “Allí está el detalle de los motivos por los que se han rechazado firmas, que puede ser porque no coincide con la que figura en el registro electoral, porque no corresponde el nombre con la credencial, porque la credencial corresponde a una persona inhabilitada o a un menor de edad que capaz sacó la credencial porque cumple la mayoría para mayo de 2025, pero todavía no está habilitado para votar”.

Garchitorena explicó que no hay un plazo establecido para terminar la tarea de verificación, pero que se estima que implicará en total 50 jornadas (se comenzó el pasado 2 de mayo). En ese sentido, el ministro recordó que este proceso -en el que trabajan 20 parejas de funcionarios- se da a la par de las tareas de preparación para las elecciones internas, que se desarrollarán el próximo 30 de junio.

Durante las tareas de verificación, “los promotores del plebiscito tienen delegados que siguen diariamente la tarea, y que presentan recursos cuando entienden que el rechazo de una firma no corresponde”. Además, si la pareja de funcionarios no se pone de acuerdo en cuanto a la validación de la firma, “pasa a una pareja de revisión”.

En entrevista con Telemundo, Garchitorena confirmó que el Pit-Cnt “presentó días pasados un pedido para tener acceso a las firmas rechazadas por la Corte, y la Corte accedió a exhibir esas firmas”.

En el documento de detalle del proceso se ve las dos principales razones por las que las firmas han sido rechazadas es porque la firma no coincide con la que se tiene en el registro y porque la papeleta de recolección de adhesiones presenta datos incompletos sobre el firmante.