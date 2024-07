Policía había puesto "restricciones" a capacitación del sindicato que terminó con agente muerto; "no eran con armas de fuego", dijo Azambuya

El director de Policía Nacional aclaró que ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional están a cargo de estas "capacitaciones" y que tampoco pueden prohibirlas.

El director de la Policía Nacional, José Azambuya, lamentó este viernes la muerte de Fabricio Ríos, dirigente del sindicato policial, por un disparo "involuntario" durante un seminario sobre “técnicas y tácticas policiales” organizado por el gremio que lideraba el ahora fallecido.

Azambuya aclaró que ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional están a cargo de estas "capacitaciones" y que tampoco pueden prohibirlas. "Se hizo fuera de la órbita de la Policía y el ministerio. Lo pueden hacer y no tenemos potestad jurídica ni disciplinaria para prohibir que el sindicato lo haga", señaló en rueda de prensa este viernes durante una visita al departamento de Rivera.

"Hubo un planteamiento en un determinado momento de parte de las autoridades (del sindicato). Nosotros la recibimos, la cursamos a la Dirección Nacional de Educación Policial, que es la que regula toda la formación de la Policía Nacional en todos los ámbitos y aspectos. Está siendo estudiada. En virtud a esa situación que fue planteada, como órgano rector de la educación a nivel policial, entendimos que teníamos que hacer determinadas restricciones a ese tipo de actividades, entendiendo que no es parte de la currícula profesional ni regular de la educación policial", dijo Azambuya.

De todas formas, al menos una de estas órdenes no se respetó. "Hicimos algunas restricciones en el expediente. Dimos la orden a las unidades policiales que esa actividad no se podían realizar en unidades policiales. No eran con armas de fuego y tampoco con uniformes policiales", añadió. Ríos falleció por un disparo de arma de fuego en el pecho.

"Analizamos el petitorio de ellos. Esgrimían situaciones que en parte compartíamos: temas de detención, de uso de esposas, temas de conducción. Entendimos que se podían aplicar, (pero) no el resto de la situación para evitar males mayores", señaló sobre la capacitación presentada.

Azambuya entiende que ni la Policía ni el ministerio deberán investigar lo ocurrido este jueves por la noche en Piedras Blancas. "Ya tenemos el expediente, ya dimos nuestra posición al respecto. Sí va a tener que investigar la Justicia. Está establecido cuál fue nuestra posición, compartimos una parte, otra no", cerró.