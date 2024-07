"Por conductas de terceros me vi manchado en mi honor, se cuestionó mi hombría de bien", dijo Caram tras condena por horas extra irregulares

"Si omití hacer algo, que es lo que se me cuestiona, lo hice sin ningún tipo de intención. Puedo continuar caminando y recorriendo el Departamento con la frente en alto, con la conciencia tranquila", dijo el intendente de Artigas.

El intendente de Artigas, Pablo Caram, publicó este miércoles una carta en la que manifiesta estar "con la conciencia tranquila" pese a la sentencia en su contra de este martes por el pago de horas extra irregulares y excesivas en la comuna que preside.

En una carta firmada por el nacionalista y difundida por su sector político, Artigas Adelante, Caram manifestó que el martes le "tocó pasar por una prueba dura y amarga, de esas que te pegan, te chocan".

"Hace diez años asumí como Intendente, y humildemente creo que hemos realizado una gestión histórica, lo que ya ha dejado su legado, con obras que han transformado al Departamento. Por conductas de terceros me vi manchado en mi honor, se cuestionó mi hombría de bien. Ante los hechos de pública notoriedad tomé una decisión meditada pero muy difícil, la que aún me genera contradicciones", escribió.

En marzo de 2023 ediles del Frente Amplio presentaron una denuncia penal contra el gobierno de Caram por horas extra irregulares de una funcionaria, pareja del entonces secretario general y actual director de Desarrollo Productivo Rural de la comuna, Rodolfo Caram, primo del intendente. En el recibo de sueldo de diciembre de 2022 de la trabajadora había 196 horas extras y 53 horas trabajadas en feriados. A su vez, se constató esta irregularidad en noviembre y otros meses.

"No creo en 'embestidas bagualas', creo en el sistema Republicano y en la justicia. Sin perjuicio de ello, creo que me vi expuesto a una situación sin ecuanimidad. Si omití hacer algo, que es lo que se me cuestiona, lo hice sin ningún tipo de intención. Aclaro que la denuncia la hice, con todo esto entiendo que puedo continuar caminando y recorriendo el Departamento con la frente en alto, con la conciencia tranquila, pudiendo mirar a cada uno de ustedes a los ojos", manifestó Caram en la misiva.

El intendente fue condenado por "el delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar".

Está previsto que Caram renuncie a la intendencia en los próximos días para asumir su banca en Diputados. Y el dirigente nacionalista prevé competir por renovar ese puesto en el Parlamento.

"Estoy convencido de que la ciudadanía sabrá valorar mi accionar, sigo creyendo en el proyecto de Artigas Adelante, el que sigue vigente y vigoroso. ¡Ánimo compañeros!, ahora a dar vuelta la página, volver y redoblar los esfuerzos. A remangarnos y a seguir trabajando comprometidas con el desarrollo del Departamento.", cerró.