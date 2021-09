¿Por qué organizaciones judías celebraron que Lacalle no participe de reunión que conmemora la Conferencia de Durban?

El director regional de la organización judía B'nai B'rith relató el "racismo" que hubo en el evento internacional de 2001.

El presidente Luis Lacalle Pou se encuentra en Nueva York donde este miércoles hablará ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Este lunes el mandatario se reunió con integrantes de la organización judía B'nai B'rith. En ese marco, el CEO de la agrupación, Dan Mariaschin, informó a la organización que Lacalle no participará de la reunión que conmemora la Conferencia de Durban, algo que fue celebrado por la B'nai B'rith.

El director regional de la organización judía, Eduardo Kohn, indicó a Telemundo que en la primera conferencia de Durban en 2001 -contra la discriminación, el racismo y la xenofobia-, "fue un fracaso, porque hicieron racismo". En el evento mundial "participaron cientos de ONG's y de las judías concurrimos más de 150 representantes", dijo Kohn, que en ese momento ya era director de la agrupación para América Latina.

"Cuando llegamos nos encontramos con que no nos dejaban entrar a reuniones, porque decían que éramos racistas, nazis. Nos excluyeron y nos intentaron agredir. Y la ONU no hizo nada", relató Kohn. "A nosotros nos estaban hostigando. La vergüenza de la conferencia es que fue organizada por la ONU, que no hizo absolutamente nada para impedirlo y la reunión siguió y nosotros fuera. Una gran omisión de las Naciones Unidas.", agregó.

"Mañana se quiere rememorar esa fecha con una conmemoración alegre y por eso hay más de 25 pauses de Europa que decidieron no ingresar a sala. Uruguay es el único país de todo América Latina que también lo hizo y nos sentimos satisfechos", aseguró el director regional de B'nai B'rith.

Kohn relató que en 2001, el jefe de la delegación uruguaya en Durban era el entonces ministro de Educación, Antonio Mercader. "Vino hacia las delegaciones judías y nos preguntó qué pasaba. Cuando nos retiramos caminando por una calle larga, había insultos y amenazas de actos de violencia y él se retiró junto a nosotros, nos acompañó. Fue el único jefe de delegación que hizo eso y hoy, que no esta entre nosotros, es un homenaje formidable que le hace Uruguay a la dignidad de Mercader", afirmó Kohn.