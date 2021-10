Presentarán recurso ante el TCA contra decreto que autoriza venta de dispositivos electrónicos que calientan tabaco

La Alianza Contra las Enfermedades No Transmisibles había presentado un recurso ante Presidencia de la República, que según el sociólogo y vocero de la Alianza, Diego Rodríguez, no tuvo respuesta.

Los integrantes de la Alianza Contra las Enfermedades No Transmisibles presentará un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para que deje sin efecto el decreto 87 de 2021, mediante el cual se habilitó la importación y venta de dispositivos electrónicos que calientan tabaco seco.

Esta organización civil había presentado un recurso ante Presidencia de la República, que según el sociólogo y vocero de la Alianza, Diego Rodríguez, no tuvo respuesta. Como el plazo venció, esta semana recurrirán al TCA.

El decreto fue firmado el 3 de marzo por el presidente Luis Lacalle Pou en Consejo de Ministros. El gobierno argumentó entonces que los avances tecnológicos habían demostrado que estos artefactos eran menos nocivos que aquellos que vaporizaban soluciones líquidas. Desde 2009 la importación y comercialización de todos estos dispositivos electrónicos estaba prohibida, pero a partir de la normativa de 2021 se hizo una excepción con los que calientan tabaco, como informó El Observador en esa oportunidad.

La Alianza Contra las Enfermedades No Transmisibles rechaza el sustento de la decisión. "Hemos expresado que no existe evidencia científica que indique que eso es una reducción de riesgo para los fumadores, no hay evidencia que lo fundamente", sostuvo en diálogo con Telemundo.

Por el contrario, según Rodríguez, la evidencia muestra que se mantiene el consumo dual –cigarrillo común y electrónico– de quienes usan estos dispositivos. Además, como desde el marketing se ha apuntado a los más jóvenes, se alcanza a un público objetivo que hoy en día no consumiría tabaco de forma convencional.

Según datos de la organización, en Uruguay mueren a diario 51 personas por enfermedades no transmisibles.