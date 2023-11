Problemas en el abastecimiento de combustible: ¿cuál es el conflicto que puede terminar con estaciones sin nafta y gasoil?

El presidente de Ancap desligó a la empresa estatal del conflicto. "No corresponde su participación en temas propios de la regulación de la distribución", escribió en su cuenta de X.

La Asociación de Transportistas de Combustibles (ATC) decidió no abastecer a las estaciones de servicio por 72 horas y el impacto ya se siente este lunes, primer día de la medida. Muchos uruguayos se volcaron el fin de semana a las estaciones para llenar el tanque y algunos puntos ya están desabastecidos.

"Capaz que vendimos en dos días lo que vendemos en cuatro. En mi caso personal no tengo ninguna de las naftas, me queda solo gasoil. Hablé con mis colegas y el 90% y pico se queda hoy sin nada, si no es el 100%", dijo a Telemundo Daniel Añón de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay.

En este conflicto hay al menos cuatro actores -estaciones de servicio, transportistas (fletes), distribuidores y Ancap- y un tema central: la decisión de la petrolera estatal de no pagar más la contratación de fletes que lleven el combustible hasta las estaciones. Esto comenzará a regir a partir del 1º de enero de 2024.

El convenio, que según supo Telemundo ya está firmado hace más de un año y ha sufrido reiteradas prórrogas, establece que los fletes sean acordados entre los transportistas y los distribuidores.

Sin Ancap de por medio, los fletes y los distribuidores deben negociar el precio y la cantidad de viajes, algo que se evitaban con la intermediación de la empresa estatal. Ancap se hacía cargo en los casos en que no había un traslado eficiente, por ejemplo, con las rutas trazadas. Así las cosas, se deberán ajustar los viajes que se realicen y los recorridos de los fletes.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) es, ahora, la encargada de calcular el precio al que la distribuidora la va a vender a la estación a partir del costo de los combustibles, de la distribución y del precio en planta.

La ATC pide suspender momentáneamente la medida y abrir una “mesa de negociación”. “Los transportistas no están muy afines con seguir trabajando así sabiendo que dentro de unas semanas se quedan sin trabajo. Nosotros defendemos la actividad y por eso se interrumpe la distribución. No podemos seguir trabajando con los avisos de que no hay más trabajo para los transportistas”, dijo a Telemundo el vocero de la ATC, Robert Batista

Los transportistas entienden que el gobierno debería poner en pausa la decisión tomada y abrir una mesa de diálogo. ¿Para qué? Evaluar cómo se darían los diferentes escenarios posibles: ya sea que sí se concrete la desvinculación; que se pase al régimen en que deban negociar directamente con los sellos de cada estación; o que la medida se deje de lado.

“Queremos ver si el gobierno va a decidir que Ancap corte una relación de tantos años con los transportistas y en qué condiciones se va a cortar. Nosotros tenemos nuestras empresas, empleados, créditos para la compra de camiones cisterna. No queremos que el gobierno desconozca la propiedad privada que tenemos. Queremos acordar la forma de desvinculación con Ancap y cómo se daría, si la hubiera, una vinculación con los distintos sellos”, explicó Batista.

Ancap se encarga de hacer llegar el combustible a las plantas de distribución del país (La Tablada, Paysandú, Durazno, Juan Lacaze y Treinta y Tres) y luego, la llegada desde allí a las estaciones es responsabilidad "de la cadena de la distribución (distribuidoras DUCSA, Axion y Disa y estaciones con flete propio)", explicó el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, en su cuenta de X (exTwitter).

"Sobre el anuncio de detención de actividades de transporte de combustible es necesario recordar que las mismas son ajenas a la decisión de Ancap y no corresponde su participación en temas propios de la regulación de la distribución", explicó.