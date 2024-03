Propuestas de Heber para el eventual gobierno de Raffo: duplicar las cámaras de videovigilancia y pasar 1.000 soldados a la Guardia Republicana

El gobierno logró "iniciar el camino de la baja de los delitos", dijo el exministro de Interior, aunque reconoció que "todavía no es suficiente".

El senador y exministro del Interior Luis Alberto Heber mencionó este domingo dos de las principales propuestas que impulsa la precandidata Laura Raffo para combatir la inseguridad: aumentar la cantidad de cámaras de videovigilancia y de efectivos de la Guardia Republicana.

"Proponemos la duplicación de la videovigilancia. (En el actual gobierno) llevamos de 6.000 cámaras en todo el país a 12.000. Es una forma de patrullar", dijo en rueda de prensa durante una recorrida por Santiago Vázquez.

Heber cuestionó que se proponga que militares patrullen las calles para combatir el delito, dado que "van a terminar presos" por "no saber cómo actuar frente al delito". "Los policías saben cuándo usar el arma, en qué situaciones, que está descrito en la ley de procedimiento policial. Así y todo tenemos causas por abuso de funciones, fíjense lo que sería con personas no entrenadas", enfatizó.

"Creemos que la solución es pasar 1.000 soldado del Ministerio de Defensa a la Guardia Republicana. Hoy la Republicana tiene 1.350 efectivos, sería casi duplicarla. Es una fuerza intermedia entre militares y policial, pero con instrucción policial, saben de leyes, de procedimientos y cómo actuar cuando hay un episodio donde tienen que sacar el arma y así no terminar ellos presos", enfatizó.

Finalmente, enfatizó que la actual administración logró "iniciar el camino de la baja de los delitos". "Estábamos rendidos, con los brazos bajos. Íbamos a una sociedad como El Salvador antes de Bukele, donde la violencia no se podía resolver. Todavía no es suficiente, pero iniciamos el camino. Se pudo, no lo suficiente. Hay que trabajar en las causas por eso proponemos un Plan Integral de Seguridad con todo el Estado: Mides, ANEP, Salud Pública, UTU. Todos a tratar de recuperar a la gente que ve en la delincuencia un futuro", declaró.