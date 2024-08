"Puedo aportar a Ojeda; no como Darwin, ya no soy como él, pero sí como Suárez, que está en el banco y entra faltando 20 minutos", dijo Bordaberry

"Por ahí, con humillad, con la experiencia, puedo hacer un aporte a Andrés, y al país todo", dijo el dirigente colorado.

El dirigente del Partido Colorado Pedro Bordaberry se comparó este viernes con el futbolista Luis Suárez porque puede "aportar experiencia" al candidato del partido, Andrés Ojeda, tal como hizo en los últimos años el delantero en la selección uruguaya.

"Hay etapas en la vida. Siento que puedo ser una aporte. Pienso que puedo ayudar con humildad al candidato de mi partido en este momento. Por eso es la decisión de volver (a la política). Siento que puedo hacer un aporte, no como Darwin Núñez, ya no soy como él, pero de repente como Luis Suárez que está en el banco y entra faltando 20 minutos", dijo.

Saliendo de las comparaciones futbolísticas, destacó que ha tenido "más horas de vuelo en el Senado y el honor de ocupar algunos ministerios". "Por ahí, con humillad, con la experiencia, puedo hacer un aporte a Andrés, y al país todo", cerró.

El exsenador se reunió este viernes con el candidato colorado por primera vez desde su retorno a la política y hablaron, entre otros temas, de seguridad.

"Creo que hay desesperanza en seguridad. El deterioro fue tan grande durante los 15 años (del Frente Amplio), que vino el (actual) gobierno y paró el crecimiento, pero no fue suficiente. Recordarán las interpelaciones, cuando le señalábamos a (el exministro de Interior, Eduardo) Bonomi que nos estaba llevando a esta situación y nos decía que estaba bien. No fueron ni una, ni dos, ni tres interpelaciones. Pero no hay que decir: 'te avisé', Si no: 'vamos a cambiarlo'", dijo Bordaberry.

Sobre este tema, Ojeda hizo foco en los allanamientos nocturnos. En las elecciones nacionales de octubre se someterá a votación en plebiscito y la lista de Bordaberry "ensobrará" la papeleta por el "SÍ".

Para Ojeda, habilitar los allanamientos durante la noche en casas de familia es "mucho más importante" que la ley de urgente consideración aprobada en 2020.

"Hoy una persona puede tener 20, 30 kilos de droga en el living de la casa, pero mientras tenga una familia y pañales, no entra ni Dios a ese lugar. No puede haber una prohibición en la Constitución que ampare a los narcos y a los otros delitos", enfatizó.

El candidato colorado dijo que tiene "esperanza" que el "Frente Amplio recapacite" y respalde la iniciativa de la coalición de gobierno.