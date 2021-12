Puerta a puerta, Carnaval y playas: los lugares donde el Partido Colorado planea defender la LUC

El expresidente Julio María Sanguinetti criticó a sindicatos de la educación de hacer campaña con acusaciones "groseramente falsas".

El Comité Departamental de Montevideo del Partido Colorado realizó su cierre de año con un acto en el intercambiador de Belloni.

El expresidente Julio María Sanguinetti y actual secretario del Partido Colorado fue el principal orador.

"Llevamos un año y medio de aplicación de la ley. En materia de seguridad se podrá decir lo que se quiera, pero lejos de retroceder hemos avanzado. La Policía está en otra actitud, milagros no hay, tampoco hay aquellas barbaridades que iban a venir, que esto se iba a transformar en el 'far west'. Sí hay una policía más activa", aseguró Sanguinetti.

"Lo mismo hablamos de la educación. Las corporaciones gremiales que tenían el control de la administración hoy no lo tienen y por algo están lanzando eslóganes tan alejados de la realidad. No se puede decir que se privatiza la educación, porque son cosas tan groseramente falsas que no tienen sentido", agregó.

Por su parte el ministro de Ambiente Adrián Peña dijo que la Ley de Urgente Consideración es la primera expresión política de la coalición y hay que defenderla.

"La defensa de este instrumento es tan importante en el entendido de que estamos defendiendo un gobierno del que somos parte. Y una ley que sentimos muy nuestra, porque es una ley que el Partido Colorado trabajó muchísimo, que hizo muchísimos aportes aún antes de ingresar al Parlamento", afirmó el ministro Peña.

"Necesitamos salir con la espalda ancha de ese referéndum de forma tal de profundizar los cambios que son aquellos que la gente eligió en octubre de 2019", indicó.

En tanto el representante Felipe Schipani aseguró que la campaña se iniciará a mediados de enero.

"Estamos planificando la realización de varios puerta a puerta en distintos barrios de Montevideo para ir a hablar directamente con los vecinos a sus casas. Estamos planificando tener una fuerte presencia en el Carnaval, en el Teatro de Verano, el Velódromo y en otros tablados importantes. Estamos pensando en tener una presencia en las playas. Vamos a trabajar en aquellos lugares donde la gente va a estar en estas vacaciones porque no podemos tener mucho tiempo", aseguró.