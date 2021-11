¿Qué caminos alternativos existen para evitar las obras de la Interbalnearia?

En cualquier caso, el viaje insume más tiempo pero se evita gran parte de las cuatro obras que se están llevando adelante

Sobre la ruta Interbalnearia se están dando una serie de obras. Las mismas han enlentecido el tránsito para quienes viajan al este, sobre todo los fines de semana. Precisamente, hay cuatro lugares que se ven afectados por estas construcciones.

El primero de ellos es en Pinamar, a la altura del kilómetro 36, en donde se está construyendo un cruce subterráneo para que vehículos y peatones puedan cruzar la Interbalnearia. Esta obra comenzó sobre la mitad de este año y se estima que culminará antes de fines de 2021.

La segunda es sobre la entrada del balneario Solís. En este punto, el cometido es ordenar la salida y para eso se construye una senda elevada hacia el este. Según información de Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), estaba previsto que este proyecto terminara el 15 de diciembre pero ahora será el 23 del mismo mes.

El tercer punto en obra es a la altura de Pan de Azúcar, en donde se cruza la Interbalnearia y la ruta 37. Allí se está haciendo otro pasaje elevado que también se terminaría el 23 de diciembre.

El último punto es en la ruta 10 y Camino de los Arrayanes. Esta obra no se terminará para la temporada de verano, sino que quedará en suspenso para que el tránsito sea más ágil. De igual modo, no se sabe si estarán o no habilitados los dos carriles.

Caminos alternativos

A pesar de las obras sobre la Interbalnearia, hay algunos caminos alternativos que se pueden tomar para evitar las demoras provocadas por las obras.

La primera de ellas es desde el Aeropuerto de Carrasco, tomando la ruta 101 hacia el bypass de Pando y allí se accede a ruta 8 para luego llegar a la 9. Finalmente, se arriba hasta la Interbalnearia, evitando las dos primeras obras -una en Pinamar y la otra sobre el balneario Solís-.

La otra posibilidad es cruzar la ruta Interbalnearia, tomar Las Flores para luego seguir por ruta 73 hasta Camino de los Arrayanes. En este caso, se pueden evitar casi todas las obras salvo la que está en ruta 10, justamente sobre Arrayanes.

La tercera opción, que es la que insume más tiempo, implica transitar por la zona de Las Flores para bajar por ruta 71 y hacer toda la costa. Por Americas Unidas se llega hasta la Interbalnearia para continuar hacia destino.