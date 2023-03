Quedó para después de Turismo: se acordó un cuarto intermedio para votar la reforma de la seguridad social en comisión

Vamos a dar la respuesta definitiva en los próximos días. Se podrá optar por no votar directamente el proyecto o por no acompañar los puntos en los que tenemos diferencias", adelantó Guido Manini Ríos,

Los diputados acordaron este viernes aprobar un cuarto intermedio de 10 días para votar la reforma de la seguridad social en la comisión especial de la cámara que estaba analizando el proyecto del Poder Ejecutivo. La discusión volverá al Parlamento el lunes después de Semana de Turismo.

La decisión se toma ante la falta de acuerdo entre los partidos de la coalición de gobierno: el escenario marca que de un lado están los partidos Nacional, Colorado e Independiente y del otro Cabildo Abierto, que no acepta dos puntos que considera clave del proyecto de ley.

Si bien el miércoles se había establecido una prórroga de un mes para aprobar el proyecto en comisión, se mantenía la idea de votar en comisión los artículos, al menos aquellos en los que había acuerdo.

"Espero que no se convoque porque no van a estar los votos. Vamos a dar la respuesta definitiva en los próximos días. Se podrá optar por no votar directamente el proyecto o por no acompañar los puntos en los que tenemos diferencias", adelantó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, este viernes en diálogo con En Perspectiva.

Cabildo Abierto elevó en las últimas horas una contrapropuesta al Poder Ejecutivo para votar el proyecto de reforma de seguridad social. Los dos puntos claves son la cantidad de años que se toman en cuenta para hacer el promedio del cálculo jubilatorio y las inversiones de las AFAP fuera del país.