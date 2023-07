¿Quién preferirías que fuera presidente en el próximo período?: lo que respondieron los uruguayos a Cifra

Ya se están moviendo varios líderes que aspiran a ser precandidatos presidenciales en las elecciones internas de junio del año próximo.

Aunque la campaña oficial no empezó, ya se están moviendo varios líderes que aspiran a ser precandidatos presidenciales en las elecciones internas de junio del año próximo. Esta encuesta se realizó justo un año antes de la fecha de las internas. Ante una pregunta abierta, en la cual no se nombra a ningún líder político, “¿Quién preferiría usted que fuera presidente en el próximo período?”, más de dos tercios del electorado menciona espontáneamente un nombre.

Del Frente Amplio el más mencionado es Yamandú Orsi, con el 20%, seguido de Carolina Cosse, con el 12% y Mario Bergara, con el 1%. También siguen apareciendo menciones a José Mujica, y a varios otros líderes del Frente, pero ninguno llega al 1% del total.

De los líderes del Partido Nacional encabeza la lista Álvaro Delgado, con el 10%, seguido de Laura Raffo con el 5% y Beatriz Argimón con el 1%. Se mencionan otros líderes, pero por menos del 1% del electorado total.

De los demás líderes de la coalición, aparecen Pedro Bordaberry con el 3% y Guido Manini con el 2%.

Pero a los precandidatos no los elige el conjunto de la población sino solamente los simpatizantes de cada partido –que además decidan ir a votar en elecciones no obligatorias.

Entre los frenteamplistas tres de cada cuatro tienen hoy un candidato preferido, la misma proporción que hace dos meses. El 38% prefiere a Orsi y el 24% a Cosse. Bergara aparece con el 3% y otro 4% menciona a Mujica. En los últimos dos meses Orsi bajó 6 puntos y Cosse subió 2. Sin embargo, esta información tiene un margen de error más grande que la del conjunto de la encuesta, de 5 puntos porcentuales en más o en menos para un 95% de confianza. Por lo tanto, las oscilaciones de la magnitud que se observan entre ambas mediciones están dentro del margen de error esperable. Hay que esperar otras mediciones para ver si el crecimiento de Cosse o la caída de Orsi son una tendencia.

Entre los blancos menos de 6 de cada 10 tienen un candidato preferido. Lidera Delgado, con el 30%, seguido de Raffo con el 15%. El 3% menciona a Argimón y otro 2% sigue nombrando a Luis Lacalle Pou, aunque no pueda postularse nuevamente a la presidencia. Entre quienes hoy dicen que votarían al Partido Nacional, hay una minoría (7%) que menciona otros líderes de la coalición. Se observa que Delgado baja 7 puntos desde abril y Raffo crece 4 puntos. También, contrariamente a lo que podría esperarse, aumenta la proporción de votantes blancos que no tiene un candidato preferido. En el análisis de la interna del Partido Nacional el margen de error es aún mayor que en la del Frente Amplio, de casi 6 puntos porcentuales. Valen entonces las mismas advertencias realizadas para la información sobre la interna del Frente Amplio.

¿Qué significan estos datos a esta altura del ciclo electoral? Parece claro que en la interna del Frente Amplio están más claros los candidatos que participarán y tienen chances. Hay dos precandidatos que concitan la adhesión de más de 6 de cada 10 frenteamplistas, con Orsi como favorito, y con Cosse que lo sigue. La interna del Partido Nacional muestra una situación más en construcción, con dos precandidatos que reúnen más adhesiones, algunos posibles, pero aún con baja intención de voto, y un conjunto de votantes que no está convencido de ninguno. También confirma lo que se observa cuando se analiza la intención de voto por partido que se presentó hace unos días: los socios no blancos de la Coalición, en particular los colorados, aún no tienen claro quiénes podrían ser precandidatos, y eso enfría la intención de voto hacia ellos.

Además, como el voto en las internas no es obligatorio, las preferencias del conjunto del electorado no siempre son iguales a las de los votantes más militantes, que son quienes terminan votando en las internas. En varios ciclos electorales pasados –aquí y en otros países-, precandidatos que resultaban atractivos para el público en general, incluido el más alejado de la política, no lograron convencer también a los más militantes. Pero en nuestro sistema electoral los candidatos presidenciales son los que convencen a aquellos que votan en las internas. Para esa instancia, el resto de los electores no importa.

Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de CIFRA en todo el país: 1009 entrevistados entre los días 15 de junio y 2 de julio de 2023.