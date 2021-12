Rafael Radi: "No hablaría de post pandemia, no tendría una actitud triunfalista"

El excoordinador del GACH aseguró que "es una aseveración incorrecta desde el punto de vista de salud pública y epidemiológico".

Rafael Radi aseguró que "estamos en una situación inestable" con respecto a la pandemia del coronavirus y que "la propia inestabilidad muestra que los casos están subiendo y que ante la entrada de una nueva variante esa inestabilidad va a crecer aún más". El excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario se refirió a la variante ómicron que fue detectada en decenas de países y que hasta ahora no fue encontrada en Uruguay. En ese sentido manifestó que "es inminente" su llegada.

Para Radi no se debería hablar de post pandemia: "La pandemia no terminó. No estamos en post pandemia. Es una aseveración del punto de vista de salud pública y epidemiológico que es incorrecta", aseguró.

"Que transitoriamente Uruguay esté en una parte de relativo control, fantástico, pero estamos azotados permanentemente. Yo no hablaría de post pandemia, no tendría una actitud triunfalista. Tampoco pensar que no vamos a poder disfrutar de nuestras vacaciones, pero tenemos que hacerlo con prudencia", agregó el doctor en ciencias biológicas que ganó el Gran Premio Nacional de Ciencias.

Sobre la eliminación del segundo PCR para turistas que ingresan a Uruguay Rafael Radi consideró que "es una medida algo arrojada" pic.twitter.com/2kRceHr77e — Telemundo (@TelemundoUY) December 21, 2021

"Una medida algo arrojada"

Por otro lado, Radi se refirió a la eliminación del segundo PCR para turistas que ingresan a Uruguay. En ese sentido aseguró que fue "una medida algo arrojada".

"En un mundo ideal uno diría que ese segundo PCR sería muy importante mantenerlo pero si eso está en el papel y no se lleva a la práctica, es inviable desde el punto de vista económico o de control sanitario, en definitiva es irregular el cumplimiento", agregó.

El científico también consideró que "hay que estar atentos" porque "en el caso de ómicron pasa que muchas personas que entran con PCR negativo a los países a los dos o tres días se positivizan".