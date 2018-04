Raúl Sendic: “A mí no me persiguen las desapariciones de archivos”

Mientras la defensa del exvicepresidente cree que el presunto extravío de comprobantes de gastos de su tarjeta corporativa hace que no haya elementos suficientes para el pedido de procesamiento, la Fiscalía asegura que lo gastado excede lo razonable para situaciones imprevistas.

En diálogo con el programa radial En Perspectiva, Raúl Sendic se refirió a la presunta desaparición de los comprobantes y también al caso de su título universitario:

“A mí no me persiguen la desaparición de archivos. En el caso del expediente de Ancap, no tengo absolutamente nada que ver con esa situación. No tiene nada que ver con la situación que viví a mis estudios universitarios.

Cuando dije que había hecho una Licenciatura en Genética Humana es porque lo había hecho.

Me parece extraño que si ese archivo no existía, Ancap no le informara sobre eso a la Jutep cuando elaboró su respuesta. Porque la Jutep hace una pregunta a Ancap, pero Ancap no le dice que no tiene el archivo. Sin embargo, internamente ordena una investigación administrativa porque no ordena el archivo. Yo no sabía que existía ese archivo y menos sabía que se había perdido”.