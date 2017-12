Raúl Sendic propone que se cree un fideicomiso con el dinero de los cincuentones que administran las AFAP, para invertir en obra pública

Así lo explicó Raúl Sendic:

Es cierto que hay que analizar los costos, pero cuando se trata de hacer justicia, de darle al que tiene un problema, con el que se ha sido injusto, al que no se le han reconocido sus derechos. Darle lo que son sus derechos, sus necesidades, lo que es justo que se le dé. Entonces no puede primar la decisión de si cuesta o no cuesta, debe primar si es justo o no.

A esta discusión quisimos hacer una propuesta que permite darle rendimiento a ese fondo. ¿Por qué el Estado no puede administrar un fondo previsional? Podría ser una buena experiencia, pensando en que hay que reformar el sistema previsional de Uruguay y pensar si seguimos adelante o no con el sistema de AFAP.