Raúl Sendic: “Si mis compañeros lo permiten, voy a ser candidato”

En el marco de una mateada en el departamento de Colonia, el exvicepresidente de la República Raúl Sendic habló con Telemundo sobre algunos aspectos.

Algunos me pegaron dentro del Frente Amplio pero me siento absolutamente frenteamplista.

Sobre la situación del senador Leonardo De León, también integrante de la lista 711, Sendic dijo:

Va a presentar un informe ante la Fiscalía. Los gastos con la tarjeta corporativa están todos relacionados con su tarea en ALUR. Él lo va a explicar a la sede judicial a través de un escrito.

Sobre la reunión con un empresario español vinculado al lavado de dinero, la información que tengo es que hubo una reunión con una empresa dedicada a biorefinería.

De León goza de mi confianza. Tengo absoluta tranquilidad con su gestión en ALUR y la forma en que se comportó en esa gestión.

No recuerdo haber participado en esas reuniones. Esto me huele a la misma acusación de que el avión de ALUR estuvo en la Ruta del Dinero K solo porque aterrizaba en el aeropuerto de San Fernando. Con eso me parece que están haciendo una acusación infundada, que parte de una campaña de enchastre que hemos sufrido en estos meses.