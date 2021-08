Remate de las pistolas del duelo Batlle y Ordóñez - Beltrán: Comisión del Patrimonio las compró en US$ 11.500

El precio base de las armas era de US$ 2.500, pero su valor real rondaba los US$ 3.000 y US$ 5.000, según los dueños de la tienda.

Este viernes se remataron las pistolas utilizadas en el duelo entre el expresidente colorado José Batlle y Ordóñez y el diputado blanco Washington Beltrán, en 1920, que inspiró la derogada Ley de Duelos. En este encuentro perdió la vida el legislador nacionalista, quien había sido retado a duelo por ser el presunto autor de un artículo sin firma en el diario El País, en el que arremetía contra el exmandatario.

Las armas fueron adquiridas en US$ 11.500 por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que depende del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El Estado igualó la oferta mayor.

La subasta comenzó a las 15 horas de este viernes en Zorrilla Subastas. El precio base de las armas era de US$ 2.500, pero su valor real rondaba los US$ 3.000 y US$ 5.000, según los dueños de la tienda.

El subastador Sebastián Zorrilla explicó días atrás a Telemundo a Telemundo que las armas pertenecieron al expresidente colorado Baltasar Brum. Antes de ser rematadas, eran propiedad de un sobrino nieto del dirigente colorado, que ejercía la presidencia al momento del duelo. En base a una investigación del periodista Diego Fischer, incluida en el libro ¡Qué tupé!, determinaron que estas armas fueron las utilizadas en el enfrentamiento.

"Este tipo de armas son decorativas hoy en día, no sirven como armas", explicó Zorrilla. Las pistolas, que conservan su caja original de madera de roble y cinco balas de época, fueron fabricadas en Bélgica cerca de 1870. Son pistolas calibre 9 milímetros, tienen decoración en plata y caños octogonales, y un total de 36 centímetros de largo.

Brum las compró en una armería en el centro de Buenos Aires, Argentina.