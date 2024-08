Ripoll comenzó campaña casa por casa: "Les molesta mucho ver al Partido Nacional recorriendo un territorio del que se creen que son dueños"

La candidata a la vicepresidencia comenzó su recorrida por los distintos barrios de Montevideo.

La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, empezó su recorrida por distintos barrios de Montevideo y afirmó que al Frente Amplio "le molesta mucho" ver a los blancos visitando diferentes zonas de la capital.

"Vengo del Municipio F donde el alcalde no recibe de la intendencia lo que debería para mejorar el territorio, y ves la búsqueda para hacer acuerdos con el Ministerio de Transporte o mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para mejorar las condiciones de los barrios y asentamientos. Ves la llegada del Estado, pero la ausencia absoluta de la intendencia", apuntó.

En ese sentido, afirmó que "la desidia campea" en estos barrios. "No tenés calles, no limpian las cunetas. La gente te sigue planteando que los servicios municipales son de muy mala calidad y ni siquiera llegan", añadió.

En cuanto a la campaña, Ripoll señaló que el nivel es de "mucho barro". "Cada vez que nos ven activando, por ejemplo esta campaña de cercanía, casualmente pasa algo. No soy de creer en las casualidades, pero creo que el objetivo de las acciones es sacarnos de foco, no nos quieren en esta campaña de cercanía. Les molesta mucho ver al Partido Nacional yendo casa por casa recorriendo un territorio del que se creen que son dueños", remarcó.

Por último, aseguró que no van a entrar en ese nivel de campaña. "Tenemos una campaña de propuestas, de venir a hablar con la gente, el barro para nosotros no es; el barro le gusta a los chanchos, a nosotros no nos gusta, que se queden los que les gusta estar a ese nivel", subrayó.