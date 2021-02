Robert Silva: "Es triste que mañana comencemos con un paro"

El presidente del Codicen se refirió al comienzo de clases de este primero de marzo y cómo se ha dado el diálogo con los sindicatos en la previa de esta jornada.

Cruce con los sindicatos

Mañana abren todos los centros con la presencialidad que establecimos y además de las cuestiones particulares de cada centro. Triste, lamentablemente que luego de muchísimo esfuerzo que el país ha hecho a nivel nacional mañana comencemos con un paro. Es algo que la educación pública no se lo merece. Hemos tenido algunas dificultades porque en el inicio de cursos siempre hay situaciones a atender, más en el marco de una pandemia. Mañana en forma gradual por educación secundaria y técnica comienza primer año y el 8 comienza bachillerato. Esto es gradual, paulatino, seguro y cuidado.

Yo no tengo cruces. Siempre trato de mantenerme al margen. Yo le contesto a la gente que me consulta cosas. He logrado atender aquellas particularidades. Con los sindicatos no tuve intercambio y procuro no hacerlo. Ahora lo hice con FENAPES. Creo que es un error y afecta a la educación pública y a los más vulnerables. Exhorto a las familias a que manden a sus hijos. Es un día de mucha alegría. Se quiere vender un relato de que es todo un caos, pero basta ver las comunidades educativas porque acá hay un gobierno de la educación que no está pintado. Es gente técnica que está trabajando con mucho entusiasmo para atender la situación de pandemia. Los establecimientos educativos administran las medidas para atender a los adolescentes. Es una situación bien atendible la de mañana.

El diálogo es bueno. Conversamos con todos ellos y desde un primer momento pusimos las cuestiones bien claras sobre la mesa. Soy proclive en diálogo y doy marcha atrás cuando me convencen, pero también las cosas claras. Hay un gobierno que se hace cargo de las cosas que tiene que hacer. Había un modus operandi que las cosas se hacían de determinada manera y nosotros lo hemos cambiado.

Aprobamos un protocolo, hicimos algunos cambios. Hubo cosas claves en el Uruguay. Primero, un equipo. Espalda con espalda y la concientización que de acá salimos juntos. Mientras que cumplamos con los protocolos, vamos a salir bien. Se extremaron algunas medidas. Protocolo sanitario es clave para tener una prespecialidad y una vuelta a clases segura. Tenemos 42 acciones. Los centros arman dos escenarios en educación media. Para inicial y primaria es un metro de distancia como mínimo. En el resto es un metro y medio. Los centros educativos tienen escenarios A y B. El escenario B es con subgrupos.