"Rompe los ojos que en Venezuela hay una dictadura, el que no lo quiere decir, por algo es", declaró Lacalle

El mandatario dijo que el 4 de marzo anunciará los cambios en el gabinete.

El presidente Luis Lacalle Pou habló este domingo de asuntos políticos de actualidad en rueda de prensa desde Melo, a donde llegó para participar del carnaval de la capital arachana.

Consultado sobre la postura del gobierno con respecto al régimen venezolano a meses de que se realicen las elecciones, el mandatario reiteró que lo considera una dictadura.

"Es claro. Rompe los ojos que es una dictadura, que no hay elecciones libres. Hoy se enteraron de otra persona detenida injustamente. El que no lo quiere decir, por algo es. Si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será", lanzó el mandatario, en alusión -aunque sin nombrarlo- al Frente Amplio.

Días atrás la cancillería llamó a consultas al embajador en el país caribeño, Eber Da Rosa. Al respecto, Lacalle indicó: "Lo llamamos para que relate lo que pasa en Venezuela. Es los ojos del gobierno allí. Es bueno tenerlo de primera fuente. Cuando pasa algo en un país, me informo y leo, pero sobre todo llamó al representante uruguayo para que nos diga cómo se vive ahí, qué está pasando y nos cuente la realidad cotidiana, que en este caso no es muy difícil de imaginar".

Ministros

El mandatario también habló sobre el recambio de ministros que se dará en la próxima semana cuando los dirigentes políticos dejen sus cargos para abocarse a la campaña electoral.

"Está definido quiénes van a ocupar algunos de los lugares. Supongo que se anunciará el 4 de marzo, después de que dé el mensaje ante la Asamblea General el 2 de marzo", dijo.