Salinas sobre sondeos que evalúan su gestión: “Yo soy médico, mi objetivo acá es hacer la tarea lo mejor posible”

Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, se trasladó este lunes hasta Santa Lucía (Canelones), donde participó de la inauguración de un nuevo vacunatorio en esa localidad. Allí el jerarca fue consultado acerca de las encuestas que muestran que su gestión está muy bien evaluada por la población. “En sí mismo no me genera ni fu ni fa”, dijo, y agregó: “Lo que me importa es estar al servicio de la gente, hacer mi trabajo lo mejor posible”.

Salinas apuntó que “el tema de las popularidades son temas estadísticos y va y viene eso con el humor de la gente y el desempeño de los ministros”.

“Yo no voy por ahí. Yo soy médico, mi objetivo acá es hacer la tarea lo mejor posible, es culminar esta pandemia con una mitigación de la situación lo mejor posible y culminar esta campaña de vacunación de forma exitosa”, comentó en rueda de prensa.

El titular de Salud Pública aseguró que su foco está puesto en la “gestión” y “no va por el carril de la política”, algo que, dijo, no le “preocupa en lo más absoluto”.

“Lo que me interesa es trabajar por la gente como lo estoy haciendo desde el primer día. No hago ningún tipo de especulación de ningún tipo. Me parece totalmente fuera de lugar en este momento donde hay tanto dolor, donde tenemos tantos pacientes convaleciendo en los hospitales, personas en CTI, personas sufriendo, familias sufriendo. Estar en ese plano, no me veo en eso”, dijo.

La semana pasada Cifra divulgó los resultados de una encuesta que revelaron que la gestión de Salinas es aprobada por el 71% de los uruguayos, mientras que el 15% la desaprueba.

Por otro lado, el ministro comentó que en los últimos días 117.000 personas mayores de 70 años recibieron fecha para obtener la vacuna contra el Covid-19.

También se refirió a la inmunidad de rebaño, y dijo que el 70% de la población vacunada para alcanzar esto es una “cifra mágica” y mencionó el caso de Israel, que con un guarismo menor ya logró un nivel de contagio “casi nulo”. “Pero creo que vamos a llegar al 70% y si no vamos a andar pegando en el palo”, afirmó.

Además, el jerarca mencionó la voluntad de la población por recibir la vacuna. “Creo que hay interés en vacunarse, lo que pasa es que cuando se anota y tiene que esperar un tiempo parece que hay un mensaje contradictorio, que no es tal, porque depende de la disponibilidad de vacunas”, dijo.

Salinas también fue consultado acerca del movimiento antivacunas –que el viernes pasado se manifestó en Maldonado, donde hubo detenidos por la aglomeración constatada- y dijo que “se comenta por sí solo, la Justicia se expidió”.

“La realidad nos ha golpeado con fallecidos, que lamentamos mucho y hacemos llegar nuestro pesar a todas las familias que han sufrido pérdidas. También me ha tocado perder a cuatro amigos en esta pandemia, no ha sido fácil. Pensar en términos de negacionismo es como darles más oxígeno”, sumó sobre este tema.