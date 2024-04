Salto es la zona de Uruguay que está más cerca de pasar de brote a epidemia de dengue, explicó el virólogo Gonzalo Bello

“Los mosquitos se vuelven resistentes a muchos insecticidas, entonces no siempre la fumigación es eficiente", dijo el especialista.

Salto es la zona de Uruguay que está más cerca de pasar de brote a epidemia de dengue, dijo a Telemundo el virólogo Gonzalo Bello. El especialista, radicado en Brasil, agregó que nuestro país debería invertir fuertemente en investigación ante el avance de la enfermedad.

El departamento de Salto tiene 113 casos de dengue autóctono, más de la mitad del total del país. “Como ya tienen casos autóctonos de dengue, el virus está. Mientras haya mosquitos y estén activos, el número de casos puede seguir aumentando y causar esta transición hacia una situación epidémica, pero se tienen que superar los 400 en una población como la de Salto”, apuntó Bello a Telemundo.

Brasil ya tiene dengue en el 95% de sus ciudades. La forma más eficaz de combatirlo, dijo el virólogo, es con larvicidas en los lugares donde depositan los huevos. La fumigación contra el mosquito adulto no previene la epidemia.

“Los mosquitos se vuelven resistentes a muchos insecticidas, entonces no siempre la fumigación es eficiente. Además, matás toda otra serie de insectos, lo que a veces también perjudica a todo el ecosistema. Me parece que la fumigación no es la forma más eficiente”, apuntó.

Para Uruguay, lo que el virólogo recomienda es desarrollar los sistemas de diagnóstico locales, las campañas de información puerta a puerta, y el entrenamiento del personal de salud para detectar casos graves. E invertir mucho en investigación.

“Uruguay precisa entender cómo está siendo la dinámica del dengue en el país, precisa saber qué cantidad de huevos infectados por dengue están teniendo en Salto. Porque estos huevos infectados, que se colocan ahora y pueden generar mosquitos adultos en el próximo verano, son los que pueden generar una nueva epidemia sin que haya casos importados”, dijo, y agregó: “Estas preguntas demandan mucha inversión en investigación, nada de esto es gratis, se requieren especialistas en virus y especialistas en insectos que trabajen juntos”.