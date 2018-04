Sanguinetti dijo que en Brasil hay una corrupción enorme que abarca a todo el sistema político

“Yo no creo que tenga una repercusión directa, lo de Brasil no tiene comparación con nada. Esto fue toda una estructura, no de un presidente sino del Estado entero. La propia Dilma Rousseff que luego fue presidente, fue ocho años presidente del consejo de Petrobras, empresa a la que le habían puesto una bombilla para extraer miles de millones de dólares como está ampliamente demostrado”, aseguró el ex presidente Julio María Sanguinetti.

En cuanto al fallo contra Lula Da Silva, estableció: “Es un episodio penoso pero también reconfortante en la medida que sea un paso importante para prevenir estos fenómenos de corrupción que tanto daño le han hecho a la democracia latinoamericana”.