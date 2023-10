¿Se filtró o no información sobre las víctimas de Penadés?: las versiones encontradas entre el equipo fiscal del caso y el ministro Heber

La fiscal Ghione adelantó que en las indagatorias realizadas hasta el momento se encontró “intercambio de mensajes” y “un diagrama con nombres de personas”.

Desde que comenzaron a sumarse las denuncias en contra del ahora exsenador Gustavo Penadés, uno de los temas sobre la mesa fue si debía mantenerse o no la reserva sobre la identidad de las víctimas. Y ahora, tras la imputación del exlegislador, el tema vuelve a estar en el centro; pero desde otra perspectiva: ¿se filtró o no información sobre los denunciantes?

La fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione, y los abogados del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho -que defienden a los denunciantes- defendieron desde un primer momento que se mantenga la reserva. Y la jueza del caso hizo lugar a ese pedido. Por su parte, la defensa de Penadés y el docente Sebastián Mauvezín pretendió en varias instancias lo contrario: saber quiénes estaban detrás de las denuncias.

Con esto, y tras darse la imputación de Penadés, la fiscal reveló que un jerarca policial estaba siendo indagado por su presunta participación en una investigación paralela que pretendía entorpecer el trabajo fiscal y, además, conocer información sobre las víctimas. Por esto caso imputaron también esta semana el exdirector del Comcar Carlos Taroco, por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con reiterados delitos de revelación de secreto. Ambos delitos agravados por las funciones que cumplía el jerarca.

Pero, más allá de la maniobra, de los pedidos de reserva y de las quejas al respecto, ¿finalmente se filtró o no información sobre las víctimas? Las versiones son encontradas.

El pasado miércoles, tras la imputación el martes de Penadés, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo en conferencia de prensa que él ni otro jerarca del ministerio estaban enterados de esa presunta maniobra policial en pos de dar con datos de las víctimas. Y además, afirmó que no se ha revelado información sobre los denunciantes.

“Hace seis meses que la Policía está investigando en este caso, y no ha habido ninguna filtración en ninguna parte”, dijo, y agregó: “Se ha cuestionado al Sistema de Gestión de la Seguridad Pública, el SGSP: no es motivo de cuestionamientos. La propia Policía sugirió cuando empezó la causa que esta se decretara secreta. La declaración de secreta de la investigación imposibilita que nadie, salvo aquellos que son autorizados por la fiscal, puedan ingresar para saber en qué consiste la investigación. No hay forma de ingresar”.

“Hasta el día de hoy, ni siquiera la Policía que está llevando adelante la investigación sabe la identidad de las víctimas, que se mantienen en secreto. No hay seguimiento a ninguna de las dos víctimas conocidas. Las demás guardan la reserva y secreto que se impuso por parte de la Fiscalía”, señaló Heber.

Pero en la noche de este jueves, y tras darse la imputación del exdirector del Comcar, la fiscal Ghione y su fiscal adjunta, María José Brisco, dieron una versión distinta a la del ministro Heber.

En rueda de prensa, se les comentó que el ministro había dicho que no se llegó a identificar a ninguna víctima por parte de ajenos de la investigación oficial, y la fiscal adjunta respondió: “Eso no es así. Pero no podemos hablar de eso, está reservado”.

“¿El Ministerio del Interior tiene información equivocada?”, se le repreguntó. “Sí”, se limitó a decir Brisco.

Además, tanto Ghione como Brisco señalaron que esta investigación paralela implicó seguimiento a las víctimas. “¿Se mandó seguir a las víctimas?”, se les preguntó, y respondieron: “Sí, es parte del plan que estaban armando”.

En tanto, la fiscal también adelantó que en las indagatorias realizadas hasta el momento se encontró “intercambio de mensajes” y “un diagrama con nombres de personas”. “La trama es en la búsqueda de información alrededor de algunas de las víctimas en la investigación de Penadés y Mauvezín”, agregó la fiscal.