Se realizó un careo entre Francisco Sanabria y Nelson Calvete

La Justicia concursal intenta aclarar si ambos conocían y autorizaban la operativa irregular del cambio Nelson.

El careo se realizó por contradicciones entre ambos. Calvete sostiene que era gerente pero que Francisco Sanabria era el dueño y estaba al tanto de toda la operativa.

Dijo que dio su nombre al cambio Nelson porque se lo pidió Wilson Sanabria, padre de Francisco, porque ya se había fundido con cambio España.

Sanabria en tanto niega estar al tanto de la operativa de colocación del dinero y afirma que todo eso lo manejaba Calvete.

La audiencia de alegatos de los abogados de los acreedores se fijó para abril. “A mí me queda muy claro no solo de la existencia de los depósitos, que no cabe la mínima duda, sino que tanto Sanabria como Calvete conocían y autorizaban esa operativa. Sería irregular administrativamente pero en los hechos no cabe duda que existía”, explicó el abogado Daniel Buonsignore, defensor de un acreedor.