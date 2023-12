Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto para deudores en UR del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda

"Es un día de fiesta, de terminación de una angustia, es un día que se va a meter en la historia de muchísimas familias del Uruguay", dijo el blanco Botana.

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de ley para deudores en UR del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). La norma se convierte en ley dado que fue aprobada en ambas cámaras.

"Es un día de fiesta, de terminación de una angustia, es un día que se va a meter en la historia de muchísimas familias del Uruguay", destacó en rueda de prensa el senador blanco Sergio Botana, uno de los impulsores del proyecto.

La iniciativa surgió en el Senado y, tras su primera aprobación en octubre, pasó a la Cámara Baja, donde sufrió cambios. Finalmente se aprobó el martes en Diputados y este miércoles se refrendaron las variaciones en el Senado.

Uno de los puntos centrales de la ley implica la extinción del crédito en los próximos meses para un grupo de deudores que cumplen con tres condiciones. En primer lugar, tienen que haber transcurrido 40 años o más desde la asunción de la deuda por su actual titular. En segundo lugar, que en los últimos 10 años se hayan abonado un mínimo de 110 pagos. Por último, que "el saldo de capital a pagar considerando el 65% de los colgamentos al momento de la aplicación del beneficio sea igual o inferior al 65% del capital adeudado al momento de la asunción del crédito por su actual titular".

"Habrá un montón de excluidos producto de exigir el 35% de amortización del capital. Mucha gente que pagó muchísimo no va a quedar lamentablemente incluida en la solución, pero hay un espíritu común en todo el Senado para que si rebota mucha gente, esta disposición sea cambiada. Pero es un día feliz", reflexionó Botana.

Finalmente, el nacionalista destinó críticas al BHU: "Pudo haber hecho que no se precisara la ley. Si se precisó llegar al extremo de la ley es porque el BHU tuvo una mala actitud con esta gente. Capaz que un banco que no le gusta trabajar, que no trabaja, que da tres créditos por día… un banco de este tipo necesita tener de rehenes a un montón de uruguayos para poder tener buenos balances. Esperamos que a partir de ahora el BHU tenga otra actitud y que no le haga trampa a esta gente en la aplicación de la ley".