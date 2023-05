Senador Penadés pidió 90 días más de licencia como presidente del Parlasur; FA criticó accionar del PN

El Frente Amplio criticó la decisión y consideró que es una vergüenza votar un presidente ad hoc cuando ya se debería haber elegido.

El legislador nacionalista Gustavo Penadés pidió licencia por 90 días más al Parlamento del Mercosur (Parlasur), donde ejerce la presidencia por este año. El representante del Partido Nacional, que es acusado de pagarle a menores de edad a cambio de sexo, ya había pedido licencia por 30 días ante ese organismo.

El senador blanco Sergio Botana entró en su lugar como suplente y quiere asumir de forma efectiva. Sin embargo, los otros tres representantes del Partido Nacional -Ruben Bacigalupe, Mario Colman y Álvaro Dastugue- no quieren porque es suplente y no es lógico tener un presidente que no haya sido titular, afirman.

Dastugue explicó que tenían acuerdo para que Colman ocupara el cargo de Penadés, pero ante el planteo de Botana ahora no hay acuerdo sobre quien será su sucesor. Los cuatro representantes blancos se reunieron para evaluar y decidieron votar a Bacigalupe como representante ad hoc, lo llevaron a la sesión del Parlasur y se aprobó hasta la próxima instancia cuando se vote el definitivo.

El Frente Amplio criticó la decisión y consideró que es una vergüenza votar un presidente ad hoc cuando ya se debería haber elegido. "La coalición de gobierno acaba de remover al senador Gustavo Penadés de la presidencia del Parlamento del Mercosur. El papelón que estamos haciendo como Uruguay no tiene antecedentes", expresó la diputada Bettiana Díaz en su cuenta de Twitter.

La coalición de gobierno acaba de remover al senador Gustavo Penadés de la presidencia del Parlamento del Mercosur. El papelón que estamos haciendo como Uruguay no tiene antecedentes. — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) May 29, 2023

En tanto, su par Nicolás Viera expresó: "El Parlasur acaba de sustituir al senador Penadés por el diputado Ruben Bacigalupe en la vicepresidencia de la delegación uruguaya. Fue una decisión unilateral de la coalición de gobierno sin diálogo con la bancada del Frente Amplio".

El @PARLASUR acaba de sustituir al Senador Penadés por el Diputado Ruben Bacigalupe en la Vicepresidencia de la delegación uruguaya.

Fue una decisión unilateral de la coalición de gobierno sin diálogo con la bancada @Frente_Amplio — Nicolás Viera (@nicovieradiaz) May 29, 2023

En tanto, fuentes del Parlasur explicaron a Telemundo que en la interna blanca no hay acuerdo porque entienden que un suplente no puede ser presidente, pero Botana quiere serlo igual.

Penadés ya había solicitado licencia principios de mayo a la convención nacional, a la convención departamental, y a la secretaría de asuntos internacionales del Partido Nacional. “Nos mantenemos en la misma posición de no hacer declaraciones hasta que no tengamos noticias y esto continúe en manos de la Justicia”, había señalado el presidente del directorio, Pablo Iturralde.