Senadora Della Ventura dijo que versión de Domenech sobre muchachas de abril es "peligrosa para la democracia" y citó a Artigas

"Que se acribillara con decenas de disparos a tres jóvenes en 1974, en dictadura, cuando ya el MLN estaba desmantelado al parecer estuvo bien para algunos dirigente de la actualidad", dijo la frenteamplista.

"No eran víctimas, eran parte de un movimiento guerrillero que había decidido tomar las armas para enfrentar al gobierno constitucional de la época". Las palabras del senador de Cabildo Abierto al ser consultado por Telemundo sobre el homenaje a las denominadas "Muchachas de abril" -tres jóvenes asesinadas en abril de 1974 por militares y policías durante la dictadura- generó vasta repercusión en redes sociales y este martes la polémica llegó al Senado.

La frenteamplista Amanda Della Ventura destinó sus minutos en la media hora previa a la sesión de la cámara alta para responder al cabildante y su "peligrosa visión de la historia", según definió.

"Duele escuchar en el presente que las muchachas de abril no fueron víctimas. Que se acribillara con decenas de disparos a tres jóvenes en 1974, en dictadura, cuando ya el MLN (Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros) estaba desmantelado al parecer estuvo bien para algunos dirigente de la actualidad", comenzó Della Ventura.

La senadora aseguró que diversos actores pretenden "instalar un nuevo relato" bajo la "falsa teoría de los dos demonios", que apunta a los militares y a los Tupamaros como igualmente responsables de la dictadura, según la postura de Della Ventura.

"Aunque tanto se nombra a Artigas se ha olvidado su nítida postura con los soldados que cometieron atropellos. Artigas escribía en diciembre de 1811 en el cuartel general en el Salto Chico, según consta en el tomo sexto del Archivo Artigas: 'He dado las mayores pruebas de mi odio al crimen y jamás me perdonaría dejar impunes esas atrocidades si fuesen cometidas por quienes se hallan a mis órdenes'. Preocupa escuchar que se cuestione a la Justicia cuando se condena al culpable de esos horrendos crímenes que mencionamos, que se entienda que no deben pagar los crímenes porque prácticamente fueron los que defendieron la patria", manifestó.

Della Ventura consideró "peligrosa para la democracia" la visión de Domenech: "Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla"

Cerro su discurso recordando que el 20 de mayo se realizará una nueva Marcha del Silencio en recuerdo a los detenidos desaparecidos. "Será seguramente la mayor (movilización) hasta ahora en respuesta a la pretensión por cambiar la historia. Quienes quieren imponer el falso relato espero tengan en cuenta esa masiva demostración", concluyó.

El momento de tensión continuó luego de las palabras de la legisladora. La oradora solicitó que sus dichos sean remitidos a varios organismos (entre otros, Presidencia, el Ministerio de Educación y Cultura, la Suprema Corte de Justicia). Habitualmente se trata de un proceso automático, donde los demás integrantes apoyan la petición. Sin embargo, Domenech comenzó a increpar a Della Ventura, asegurando que estaba mintiendo, y la moción se aprobó solo con los votos de frenteamplistas y de los legisladores blancos Jorge Gandini y Juan Straneo.